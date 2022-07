CAMEROUN :: Huawei en conclave à Douala avec ses partenaires de la CEMAC :: CAMEROON

Le leader mondial de la fourniture des équipements des TICs a tenu un sommet d’échange avec ses partenaires de la zone CEMAC.

Mercredi 13 juillet 2022, l’hôtel Krystal de Douala a abrité les travaux du sommet annuel organisé par Huawei Cameroun qui a rassemblé tous ses anciens, nouveaux et potentiels partenaires.

Le sommet qui avait pour thème « Neo Ecosystem for a strong CAmeroon digital transformation » était l’occasion pour Huawei de partager ses dernières stratégies mais aussi ses dernières politiques avec ses partenaires.

Il faut dire que Huawei s’est depuis engagé à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Ce qui fait dire à Mme Edmonde Teboh la Directrice des Relations Publiques de Huawei zone CEMAC que « Huawei communique aujourd’hui une approche pour le développement d’un écosystème numérique local et c’est cet écosystème qui va assurer la pérennité du développement de l’économie numérique. C’est pourquoi Huawei a pensé à mettre ensemble partenaires et clients afin qu’ils comprennent que pour un modèle réussi, il faudrait se mettre ensemble afin d’identifier les besoins de chaque partenaire ».

Ce sommet se révèle être une occasion pour Huawei d’améliorer la fidélité des partenaires, d’élargir la coopération, de renforcer l’alignement stratégique avec les participants de haut niveau des partenaires et générer plus d’opportunités commerciales.

Plusieurs interventions ont donc meublés le sommet en lui-même.

D’abord la présentation de la firme Huawei en général et dans la zone CEMAC en particulier, ensuite sur ses offres et enfin sur ses dernières stratégies politiques avec ses partenaires.

On y suivra par exemple que concernant ses solutions, Huawei offre des solutions intégrées dans six domaines clés que sont les réseaux de télécommunications (où il est déjà leader de la technologie 5g), l’informatique, les périphériques intelligents, les services clouds,Huawei smart car solutions et l’énergie digitale ( où il développe des solutions énergiques vertes , plus durables et plus économiques)

À propos des stratégies politiques avec ses partenaires, l’idée de Huawei aujourd’hui est de pouvoir mettre ensemble les acteurs, les partenaires et les clients de la transformation numérique. Car après la crise Covid-19, il est clair que la transformation numérique est devenue le besoin de l’avenir et donc, en sa posture de leader mondial dans les TICs, Huawei souhaite accompagner l’ensemble des partenaires, mieux construire un écosystème qui permettra à ses partenaires et aux clients d’apporter les solutions appropriées à une transformation digitale appropriée.

C’est dans cette perspective que M. Sun Wei, Directeur Général Adjoint de Huawei zone CEMAC a indiqué que « Nous avons pensé que ce sommet va permettre de mieux comprendre vos problématiques, pour mieux résoudre désormais les problèmes de vos clients . Nous sommes d’autant plus fiers qu’aujourdhui , Huawei a créé un écosystème de partenaires qui vont mieux servir leurs clients en identifiant ensemble le modèle de transformation numérique pour mieux vous accompagner dans votre efficacité »

Des propos qui ont reçu un échos favorable auprès des partenaires puisque Valentin Kouadio partenaire de Huawei via hyperdist ( l’interface entre Huawei et les partenaires) dira au sortir que « cette rencontre a été enrichissante puisqu’elle nous a permis de rencontrer et d’évoquer quelques facteurs bloquants au business et côté Huawei , elle nous a aidé à comprendre les mécanismes par lesquels nous allons pouvoir passer pour pousser nos partenaires afin que ces derniers fassent croître leur chiffre d’affaires »

Un avis que partage Gregory Hanslin le Directeur Général de Servitel :« ça conforte mon idée que Huawei est un vrai acteur des solutions de réseaux et télécommunications et énergie digitale ».

Ce qui positionne Huawei aujourd’hui comme ce partenaire qui différemment des autres possède des solutions « end to end » dans le processus de transformation numérique pour à peu près toutes les industries que ce soit dans le domaine du transport, de la banque, de l’énergie, de l’éducation, Huawei détient un ensemble de solutions qui touchent les problématiques de toutes les industries pour pouvoir accompagner la transformation numérique.