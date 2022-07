CAMEROUN :: Prétendue lettre d'excuses de Gaelle Enganamouit: Une stratégie pour le poste de coach des Lionnes ? :: CAMEROON

Une lettre circule actuellement sur le net et est attribuée à l'ancienne lionne, Gaelle Enganamouit.

Dans ce message adressée aux Camerounaise, elle demanderait pardon pour ses ébats homosexuels, acte sévèrement condamné par la loi camerounaise.

Après avoir pris la poudre d'escampette suite à la publication desdites vidéos par son ex-compagne, elle aurait refait surface sur les réseaux sociaux avec une lettre de pardon. Une lettre dont la source reste floue.

Stratégie pour tester la tolérance des Camerounais et leur disponibilité à l'accepter comme coach des lionnes ?

Que dit la loi camerounaise qui a pourtant mis en prison Shakiro, un transsexuel assumant son homosexualité ?

Selon Luther André Meka, Gaelle Enganamouit ferait un bon coach pour les lionnes, comme nous le rapporte MMI Mefo Info.

A ce sujet, les opinions sont divetgeantes. Les uns estiment qu'une faute avouée est à moitié pardonnée tandis que d'autres craignent une propagation de l'homosexualité au sein de la tanière féminine.

D'autres voix vont plus loin et réclament l'application de la loi contre l'homosexualité afin de dissuader les jeunes à adopter des comportement déviants et à ériger cette pratique en norme.

D'aucuns jugent qu'elle serait plus utile dans l'équipe masculine de football.