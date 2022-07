FRANCE :: LES FILS DU DÉPARTEMENT DU NDÉ A LA RECHERCHE DE LEUR IDENTITÉ AUTOUR DE LA NASA

La salle de fête du Blanc Mesnil était très étroite pour accueillir les fils et fille du département du Ndé au Cameroun sous le label "NASA" Ndé Action Solidaire Ambitieuse.

Un grand moment de communion avec la présence des Majestés de Bangoua, Bandounga et Batchingou venues en France pour le grand show du quai Branly.

Il était tout d'abord question de présenter les nouvelles tenues aux invités venus en grand nombre, puis d'écouter le message de paix et l'invitation à l'investissement prôné par les rois de ses villages.

Alors les fils et filles de ce département sont éparpillés sous plusieurs entités, les chefs les ont conviés à plus d'unité, d'ententes et de fraternités.

Beaucoup d'émotions pour cette grande mobilisation reconnue par nos monarques qui ont tenu à demander à leurs fils et filles de rentrer développer le village.

Et c'est autour d'un gâteau d'anniversaire des 2 ans de l'association Nasa que l'événement prendra fin au rythme des sons et couleurs de l'artiste Charly Djom's un digne fils de ce département.