CAMEROUN :: Délivrance des CNI : L’interminable attente :: CAMEROON

Dans les commissariats, les Cartes nationales d’identité, établies depuis plusieurs années, tardent toujours à être délivrées au grand malheur des usagers.

Sous le hangar dressé à l’extrémité gauche de la cour du commissariat du 8e arrondissement de la ville de Douala, une centaine de personnes sont assises. Ces hommes et femmes venus se faire établir une Carte nationale d’identité (CNI) y sont depuis le lever du jour. Les uns après les autres, ils se dirigent dans le service d’établissement de la CNI à l’appel de leur nom. Tout à côté d’eux, debout, un autre groupe de près d’une centaine de personnes s’impatiente. Venus pour le retrait de leur CNI établies depuis plusieurs années pour certains, ils repartiront avec des fortunes diverses. Malgré la pluie qui s’est abattue sur la ville de Douala, le 13 juillet 2022, ils ont tenu à se rassurer de la disponibilité ou non de leur CNI, non sans des grincements de dents.

Sur la soixantaine de personnes présentes entre 6h et 12h, juste une dizaine a pu entrer en possession de leurs CNI. Les autres continuent d'espérer qu'un jour leurs cartes sortiront. En attendant, elles se contentent de prolonger la validité de leurs récépissés. « Depuis 2018, j'attends ma carte et jusqu'à présent rien », fulmine un jeune très accablé d’après qui sa soeur qui avait établi sa CNI au commissariat du 6e arrondissement est déjà à sa sixième année d’attente, depuis l’établissement de son récépissé. Ici, les plaintes sont les mêmes. Les uns et les autres déplorent la longue attente qui dure des années avant d’espérer obtenir la CNI.

Surtout qu’aucune explication n’a été donnée sur la non délivrance de la CNI, ni sur une date probable de sortie dans cette unité de police. Pour certains, la négligence des personnes chargées de la distribution des CNI serait l'une des causes de ce problème. « Je suis allée dans un service d'identification à Yaoundé, après vérification, on m'a informé que ma carte était sortie depuis 2021. Quand j'arrive ici à Douala pour le retrait, on me dit que la carte n'est pas disponible. Je suis revenue aujourd'hui pour revérifier », déclare une trentenaire.

Certains saluent cependant l’initiative de la Délégation générale à la Sûreté nationale (DGSN), qui a déjà proposé un début de solution à ce problème en janvier 2021. Cette solution est celle du suivi des cartes via WhatsApp, dans le but d'éviter les déplacements inutiles et les dépenses coûteuses aux usagers. Cependant, à en croire une source en service dans un commissariat de la ville de Douala, plusieurs raisons peuvent justifier l’indisponibilité des CNI.

« Seules les personnes ayant un problème dans leurs dossiers n'obtiennent pas l'original de leurs CNI à temps. Ces problèmes sont principalement la double identité, les erreurs dans l'écriture des noms, des dates de naissance erronées. Pour les personnes ayant auparavant établi une carte, les informations communiquées pour l'établissement de la nouvelle carte doivent correspondre à celles contenues sur l'ancienne carte, sinon la nouvelle pièce d'identité ne sortira jamais », note notre informateur.