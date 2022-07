CAMEROUN :: Il réclame 28 ans d’arriérés d’allocations familiales à l’Etat :: CAMEROON

Un maître à la retraite se plaint d’avoir été sevré de ses allocations familiales de sans explications valables de l’administration. Mais peine à présenter les preuves de ses allégations.

Les bons amis ne font pas toujours que des bons comptes. M. Youbi Isaac nourrit certainement ce sentiment depuis qu’il a pris sa retraite d’enseignant du primaire en 2017. Ancien directeur d’école, d’un âge légèrement avancé, il est maintenant aux trousses du ministère de l’Education de Base devant le Tribunal administratif de Yaoundé. Il sollicite la condamnation de l’Etat du Cameroun à lui faire un rappel de 28 ans d’arriérés d’allocations familiales. Ce recours a été examiné le 5 juillet dernier.

M. Youbi raconte qu’au début de sa carrière, il percevait ses allocations familiales directement à la Caisse nationale de Prévoyance Sociale. Ce régime a duré 10 ans. L’entreprise a ensuite transféré le dossier au ministère des Finances. Depuis lors, il n’a plus perçu aucun radis au titre d’allocation familiale. En dépit des requêtes de réclamation suivies de multiples relances, sa situation n’a pas changé jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite administrative après 38 ans de service. Aucune explication valable ne lui était donnée. Or, indique le vieil enseignant, chaque fois qu’il introduisait des relances au sujet de son dossier, ses interlocuteurs le rassuraient «tout le temps» que son problème sera résolu avant qu’il n’aille à la retraite. «Dans mon arrêté de mise à la retraite, on ne fait même pas allusion à mes allocations familiales», s’est indigné M. Youbi.

En solde de tout compte, le vieux maître réclame la somme de 5 millions de francs représentant 28 ans d’impayés d’allocations familiales. Un montant qu’il souhaite voir augmenté d’une dizaine de millions en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait du sevrage critiqué.

Pièces introuvables

Pour la défense de l’Etat, la représentante du Minedub va confirmer que le dossier Youbi «a connu quelques problèmes» dans l’administration. La direction des ressources humaines, avoue-t-elle, peine à retrouver dans ses archives un certain nombre de pièces concernant la carrière de l’ancien enseignant. Elle rassure que le non-paiement déploré n’est point motivé par une quelconque haine ou acrimonie vis-à-vis du plaignant. La dame va ensuite expliquer que M. Youbi a introduit son recours gracieux préalable auprès du Minedub en vue du paiement à problème en octobre 2017. De ce fait, dit-elle, l’administration a une «compétence liée» et disposait d’un délai de 4 ans pour réagir. Mais sans attendre que le délai s’épuise, M. Youbi a ouvert les hostilités devant la Justice en février 2018. «[M. Youbi] aurait dû relancer l’administration, estime le conseil de l’Etat, que de suspecter tout le monde de vouloir confisquer ses allocations familiales.»

Pour mieux cerner le problème, le tribunal a posé une série de questions à M. Youbi : «Quelles sont les pièces qui justifient votre demande ? Vous aviez combien d’enfants ? Vous perceviez quel montant pour les allocations familiales ? Chaque enfant touchait combien ?», etc. En réaction, le vieil enseignant s’est d’abord attarder sur quelques explications en rappelant que «le tribunal administratif a pour rôle de sanctionner les actes de l’administration». Puis, il va indiquer que c’est son avocat, absent à l’audience, qui peut mieux répondre aux interrogations. «L’audience a débuté à 9h, réplique le tribunal d’un ton ferme, il est 13h passé. Vous voulez qu’on attende votre avocat. Le tribunal n’attend personne.»

Le tribunal fait ensuite remarquer que c’est la deuxième fois que le dossier fait l’objet d’un examen public, la précédente fois le tribunal avait ajourné sa décision afin que le plaignant apporte les justificatifs évoqués. «J’avais produit les actes de naissance des enfants la dernière fois. Je vais les rechercher. Je peux les reproduire dans quelques jours», répond le plaignant. «C’est très embêtant de venir lire le rapport pendant des heures et [renvoyer le dossier], et vous allez dormir chez vous promettant apporter les justificatifs», a fustigé le tribunal. Et, après une brève concertation entre ses membres, il a finalement décidé d’accorder un énième renvoi à M. Youbi pour qu’il apporte les éléments de preuve fondant ses prétentions face l’Etat.