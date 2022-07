CAMEROUN :: Yango lance le service de commande de courses en moto à Douala :: CAMEROON

Yango,service international d'information pour la commande de taxis en ligne, annonce aujourd'hui le lancement du nouveau service de moto à Douala. Le Cameroun devient ainsi le premier marché mondial où Yango lance un service de commande de courses à moto. Dans un pays où la majorité des déplacements intra-urbains se font à moto, Yango a jugé nécessaire de lancer ce service qui répond aux besoins spécifiques des populations en milieu urbain. Les motos sont en effet avantageuses pour déjouer les embouteillages et se déplacer dans les villes très peuplées. Le nouveau service a été mis en place grâce au partenariat avec Bee Moto, l'un des plus grands services de motos à Douala, et plusieurs autres partenaires importants et fiables.

Les utilisateurs de Yango pourront commander une course de moto avec l'application, en choisissant le service moto parmi d'autres options. Les motos seront disponibles dans tous les quartiers de la ville, à l'exception de ceux interdits aux motos (comme Bonanjo). Le conducteur de la moto viendra par géolocalisation de la même manière qu'un conducteur de voiture ordinaire qui a commandé avec l'application Yango. Toutes les mêmes fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs du service moto, y compris les dispositifs de sécurité et les technologies développés par Yango lui-même, qui permettent aux utilisateurs et aux conducteurs de se sentir en sécurité et à l'aise pendant chaque trajet. Par exemple, l'application affiche et suit toutes les informations nécessaires sur le chauffeur qui vient prendre la commande et permet à l'utilisateur de partager son itinéraire avec des amis ou des membres de sa famille ou de contacter les services d'urgence via l'application si nécessaire.

L'application indique également le coût estimé du trajet, qui peut varier légèrement car les motos se faufilent dans le trafic plus rapidement que la plupart des voitures et les passagers peuvent parfois arriver à destination encore plus vite que prévu.

Didier THEZE, Country Manager de Yango au Cameroun: "Nous savons qu'une majorité de personnes vivant dans les villes ne peuvent pas effectuer leurs déplacements quotidiens sans les motos et que cela présente des risques élevés. Nous voulons donc leur apporter plusde sécurité et d'assurance dans leurs déplacements en ville à moto. Avec le nouveau service de moto, chaque passager pourra commander une moto avec un chauffeur professionnel depuis son domicile. Les prix sont plus bas et il n'est plus nécessaire de les négocier. Les motos sont capables de se faufiler dans le trafic et disposent des mêmes fonctions de sécurité que les taxis de l'application. Les citadins pourront facilement éviter le trafic et dépenser moins pour se déplacer en ville."

Yango est un service international de covoiturage qui opère dans 20 pays en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique. Contrairement aux autres services en ligne disponibles, l'application Yango utilise son propre système de cartographie, d'acheminement et de navigation, ainsi qu'un système de distribution des commandes de haute qualité. Ces technologies sont aussi rentables que rapides ; elles réduisent considérablement le coût du trajet et le temps que les chauffeurs passent à chercher leurs clients, à se rendre chez le client suivant ou à conduire un client à sa destination. L'efficacité de l'acheminement de Yango et ses technologies similaires garantissent une utilisation efficace du temps des conducteurs tout en offrant un service sûr et abordable à ses utilisateurs.