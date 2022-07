CAMEROUN :: AVIS AUX CALOMNIATEURS ET MANICHEENS :: CAMEROON

Depuis quelques temps le débat contradictoire d'idées devient impossible au sein des forces qui se disent du changement. À la moindre différence d'opinion, des accusations de collusion avec le pouvoir fussent. L'attitude manichéenne domine: Soit vous êtes d'accord avec moi en tout point, soit vous êtes un agent du pouvoir.

Aux calomniateurs manichéens, lumpen radicaux et zopposants de la 25e heure, je dis ce qui suit:

Quand un homme politique décide de se rapprocher du pouvoir, apres avoir reçu ou non de l'argent, pourquoi est ce qu'il le dissimulerait? Ces politiciens ne vous doivent rien si vous n'êtes ni membre ni financier de leurs partis. Par ailleurs, ils ne sauraient agir par peur de vos représailles car vous êtes aussi inoffensifs que des escargots.

Si pour une raison ou une autre le politicien "retourné" choisit de cacher sa nouvelle position, pourquoi le pouvoir le cacherait- il? En politique, on brandit ceux qu'on a retournés en trophée. De plus, si un pouvoir dépense son argent c'est pour avoir un résultat concret et ce résultat est toujours annoncé.

Quand Lapiro décide de se retourner contre les villes mortes en 1991, il ne le cache pas. Il tente d'organiser des concerts dans l'ensemble du pays pour annoncer sa nouvelle position. Le pouvoir lui donne protection policière et lui ouvre les antennes de la CRTV. Le chanteur va plus tard se distancer du régime et le fera également savoir.

Quand Dakole Daissaila choisit de donner la majorité parlementaire au régime après les élections législatives de mars 1992, il l'annonce et le pouvoir lui donne en échange 4 postes ministériels.

Quand Moustapha et Tchiroma lâchent Bello et soutiennent Biya, ils l'annoncent et Biya réciproque en les nommant ministres.

Quand Antar Gassagay "trahit" l'opposition et soutient Biya à l'élection présidentielle, il l'annonce et Biya le nomme ministre.

Quand Kodock se retourne et choisit de collaborer avec le pouvoir, il le dit et entre au gouvernement.

Quand Kamto, après avoir brièvement flirté avec l'union pour le changement choisit de s'en éloigner, il le fait savoir et biya le nomme ministre délégué. Quand il décide de revenir dans l'opposition, il le fait savoir.

Quand Peter William Mandjio quitte l'opposition et rejoint le pouvoir, il l'annonce. Il deviendra Maire RDPC dans le Mbam et est désormais député de ce parti.

Plus récemment, Me Momo fait publiquement son "mea culpa", s'éloigne de "l'opposition radicale" et chante à qui veut l'entendre les louanges de Paul Biya. Ce dernier retourne la politesse en le nommant au poste laissé vacant par un autre avocat.

À tous ces opposants "retournés" et dont certains se sont "re-retournés" , vous n'avez rien fait du tout. Pourquoi croyez vous donc que des gens connus pour leur courage et leur longévité dans la lutte auraient subitement peur de vous et cacheraient leurs opinions politiques si elles avaient changé ?

Pourquoi le pouvoir qui serait bénéficiaire de leur retournement le cacherait tout autant?



Arrêter ces calomnies, car au fond en créant la suspicion non fondée au sein des forces du changement, en refusant le débat d'idées contradictoire, vous fragilisez les forces du changement.

Si quelqu'un a une idée différente de la vôtre , montrez par des arguments les failles dans son raisonnement. Défendez mieux votre point de vue. L'accuser de soutenir Biya n'ajoute rien à la vacuité de votre position

Autre chose, soyez logique. Si vous n'avez jamais milité ou cotisé dans un parti, ce parti ne peut vous "trahir". Les décisions politiques d'un parti sont prises par ses membres et sa direction.

Si vous avez peur que le pouvoir retourne vos politiciens, entrez massivement dans leurs partis, financez ces organisations, militez activement, gravissez les échelons dans leur hiérarchie et vous pourrez ainsi bloquer efficacement toute tentative de rapprochement avec le pouvoir.

Toute autre attitude est pour le moins non intelligente.