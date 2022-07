RUSSIE :: La Corée du Nord et la Syrie reconnaissent l’indépendance des républiques du Donbass et Lugansk :: RUSSIA

La Corée du Nord est le troisième pays après la Russie et la Syrie à reconnaître l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Après cette annonce de Kim Jong-Un, « l’Ukraine déclare une rupture des relations diplomatiques avec la République démocratique populaire de Corée du Nord » selon le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères ; affaire à suivre !!

Depuis le début de l’opération militaire spéciale Russe en Ukraine, les occidentaux et américains alimentent l’Ukraine en armes au vue et au su de tout le monde. En plus de mettre de l'huile dans le feu, les sanctions illégales contre la Russie croissent tous les jours.

Chose curieuse, l’Ukraine a perdu 22% du territoire, des milliers de soldats Ukrainiens morts, d'autres faits prisonniers, des millions de déplacés ukrainiens, les céréales ukrainiens sont stockés dans les entrepôts et les sanctions se sont retournées contre l’Europe, les États-Unis, l’énergie est devenue très chère en Europe y compris tous les produits pétroliers et alimentaires, l'industrie européenne va de mal en pire.

Sauf que, ces pompiers pyromanes veulent faire croire au reste du monde que l'inflation sur la planète est causée par le Président russe Vladimir Poutine. Les 2/3 du monde sont en faveur de la Russie selon les votes au siège des nations unies à Washington.