CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Franck Biya sera-t-il candidat contre Paul Biya ? :: CAMEROON

Après Faure Eyadema au Togo, Ali bongo au Gabon et Mahamat Deby au Tchad, Franck Emmanuel Biya peut-il succéder à son géniteur de Président Paul Biya au Cameroun ? Le débat est désormais sur la place publique. Sur le sujet, pendant que les thèses s’affrontent, les groupes de pression se forment, sous des formes de lobbies. A croire que le père et le fils s’affronteront devant les urnes en 2025.

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC , parti de Paul Biya au pouvoir à Yaoundé est, il y a quelque temps sorti du mutisme. Au cours de l’émission « Actualité Hebdo » à la Cameroon Radio Television CRTV, la télévision à capitaux publics ? Le Pr Jacques Fame Ndongo le secrétaire à la communication du comité central du parti a été clair : « Paul Biya est le candidat du RDPC à la Présidentielle de 2025»

Au nom du père ... pour le fils

Faisant suite à une autre exhortation lancée ce dimanche 31 octobre 2021, le temps d’un grand meeting politique à Monatélé, une ville située dans la région du Centre et chef-lieu du département de la Lekié. Pour les militants du parti de Monatélé, En attendant le grand jour, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC ), notamment ceux de la Lekié souhaitent que Paul Biya, le président de la République se représente lors de cette échéance.

Si les militants du parti au pouvoir désapprouvent un quelconque dauphinat, ils rejettent subrepticement la balle au peuple souverain qui, dans ce cas a le dernier mot. Seulement, et en Revenge, des groupes se forment pour porter à la tête du Cameroun Franck Emmanuel Biya, le fils de Paul Biya.

Je suis le père président

Sa candidature est portée par un mouvement dénommé le «Franckisme» pour le soutient de Frank Biya. Ce mouvement qui se réclame de toutes les sensibilité estime, au cours d’un grand rassemblement que «c’est pour galvaniser le moral des troupes, redynamiser nos équipes et encourager nos camarades sur cette voie que nous avons tracée sur la notion de paix et du vivre ensemble pour un avenir meilleur. Nous appelons déjà le champion à être le futur président après le président Paul Biya. Je suis satisfait de mes camarades et des Camerounais qui montrent par cette présence massive qu’ils adhèrent à notre discours sans distinction aucune. Même nos camarades du Nord-Ouest et Sud-Ouest ne sont pas en reste», formule le président du MCFP, avant de conclure confiant par ces propos enthousiastes, « les jeunes sont ainsi en train de prouver qu’ils ont besoin de faire quelque chose pour leur pays et n’attendent plus que c’est le pays qui fasse quelque chose pour eux… c’est ça le «Franckisme» et nous y sommes. »

Bien plus, il y a Le réseau des jeunes acquis à Franck Emmanuel Biya pour une transition apaisée au Cameroun qui croit que « Dieu, le destin et la patrie présentent Franck Emmanuel Biya à poursuivre l’œuvre de ses glorieux devanciers. Ensemble, relevons le défi d’un Cameroun plus prospère ». C’est la teneur d’une banderole placée au centre de Yaoundé, la capitale du Cameroun et siège des institutions.

Tu seras le fils président

Face à une campagne déjà ouverte pour la candidature de Franck Biya, le Bureau politique du RDP ne veut croire qu’à la volonté du peuple. Cependant que RFI s’indigne Ce fils de Paul Biya n’approuve pas, mais ne désavoue pas non plus, le « mouvement citoyen » qui promeut son image. Pour s’interroger Nourrit-il des ambitions présidentielles ? Ou alors, s’achemine-t-on vers une élection ou le fils sera opposé au père ?

En attendant mon départ, le débat est lancé