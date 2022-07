Le groupe castel achète Guinness Cameroun :: CAMEROON

Dans un communiqué intitulé accord de vente de Guinness Cameroun, les groupes Castel et Diageo conviennent d'augmenter la production et la distribution des produits Guinness sur toute l'étendue du Cameroun par le groupe SABC, augmenter la capacité de production de produits Guinness, entretenir une collaboration étroite entre SABC, filiale Camerounaise du groupe Castel et GC SA, filiale Camerounaise du groupe Diageo.

Intégralité du communiqué