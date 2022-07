CAMEROUN :: Une nouvelle pilotine à quai au port autonome de Kribi :: CAMEROON

Le Port Autonome de Kribi (PAK) vient de se doter d’une nouvelle embarcation de dernière génération, qui a été accueillie ce mardi 05 juillet 2022 sur le terminal à conteneurs de Mboro.

L’opération s’est déroulée en présence de Patrice MELOM Directeur Général du PAK, de Eric LAVENU Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal (KCT) et de plusieurs responsables du PAK. Cette nouvelle acquisition vient enrichir le parc nautique de l’autorité portuaire de Kribi qui dispose déjà d’une pilotine P12 et de deux remorqueurs.

La nouvelle pilotine, conçue et confectionnée avec des spécificités propres au Port de Kribi est une embarcation de 17 mètres pour une largeur de 4,80 mètres. Elle est destinée au transport des pilotes maritimes du sol vers les na- vires entrants et sortants. C’est un modèle de dernière génération fabriqué par le chantier NASAI MARINE SOCIEDAD LIMITADA, basé en Espagne. Elle est dotée d’une technologie de pointe et d’une coque renforcée qui garantit une protection contre les chocs. Son habitacle est spacieux et comporte un local machines, une salle de séjour avant avec toilettes et peut accueillir une dizaine de personnes.

La P17 comme on l’appelle déjà en attendant son nom de baptême, offre également une aisance au niveau de la navigation grâce à une large visibilité à 360°. Equipée de moteurs diesel de 490CV, elle dispose d’un système de réduction de la consommation et des émissions et respecte de ce fait les normes en matière de sécurité et protection de l’environnement. Côté rapidité, cet engin peut atteindre une vitesse allant jusqu’à 23 à 25 nœuds. En s’offrant un tel un bijou technologique, le PAK permet non seulement d’améliorer les conditions de travail des pilotes, mais également de renforcer la célérité des opérations portuaires en général, un critère primordial pour l’attractivité et la rentabilité d’un Port.

Pour Bertrand Ndi Mendugena, commandant au Port « Nous venons de procéder au déchargement et à l’accueil de la nouvelle pilotine du Port Autonome de Kribi et c’est une grande réussite pour le top management du PAK qui à œuvrer à l’accomplissement d’un tel projet depuis 2018. En tant que Commandant du port, je dirais que c’est un équipement qui vient optimiser l’exploitation portuaire en ce qui concerne le service de pilotage des navires. En effet, il faut savoir que l’exploitation d’un port passe aussi par l’acquisition de ses engins nautiques, notamment une pilotine.

Et cette nouvelle pilotine vient renforcer un peu le fonctionnement du Port Autonome de Kribi en ce qu’elle permettra aux pilotes de se rendre à bord des navires avec un délai relativement court et en sécurité. Elle n’est pas la toute première, nous avons déjà accueilli une précédente du modèle P12. Celle que nous accueillons aujourd’hui a la particularité d’avoir été confectionnée avec des exigences spécifiques fixées par le Port Autonome de Kribi. Elle répond à toutes les normes environnementales et internationales en ce qui concerne les engins nautiques »