Le Rév. Professeur Jean Samuel HENDJE TOYA est mort ! L’Eglise et la nation camerounaise sont sous le choc. Certains ont pu parler déjà ; d’autres demeurent interloqués, d’autres parleront avec le temps. Sa figure occupe tout le champ de la conscience et comme parler c’est pouvoir jouer des plages de conscience, on s’explique le grand silence qui plane sur l’Eglise et sur la Nation. Ceux qui, par un long exercice de détachement, commencent à voir tout du point de vue de Dieu, ont parlé, mais ils n’ont fait que laisser la Pâque de Jésus-Christ transfigurer leur douleur, notre douleur.

La vie du Pasteur Professeur Hendje Toya, quelle que soit sa relative longueur a été trop brève : tel un météore, il a traversé le ciel camerounais, africain. C’était un homme qui n’avait pas peur de la mort (Cf. sa prédication de Pâques 2022). Je pense que Dieu devait se réjouir de trouver en lui, chaque matin, un être détaché de la vie, et coïncidait au maximum avec son vouloir à Lui, le Maître de l’histoire. Nous pouvons donc dire que les années passées à la paroisse du Cinquantenaire où ses prédications drainaient la ville de Douala, sa montée en puissance, son élection au Secrétariat Général et plus tard à la présidence de l’Eglise Evangélique du Cameroun, ont fait de lui un grand prélat.

Nous avons tous vu quelle intensité portait l’homme. Il n’avait aucun antécédent sur le plan santé en dehors de ses douleurs lombaires. Il était un homme consciencieux. Et c’est là une première leçon pour nous. Une qualité de conscience formée sur 44 ans au service de son Eglise et dont chacun peut aisément lire les caractéristiques : droiture, sincérité, courage de la vérité, intrépidité, fermeté et douceur, pouvait-elle s’altérer, alors qu’elle déployait son envergure dans les espaces divins des bonnes œuvres préparées par Dieu pour qu’il les accomplisse ? Avec le Rév. Professeur Hendje Toya, c’était l’intensité et la plénitude.

Lorsque la commotion et l’émotion seront passées, les langues se délieront : on dira du bien, beaucoup de bien de lui ; on dira aussi des choses propres à ternir l’éclat de sa figure si attachante. Je voudrais dire que le Pasteur Professeur Hendje Toya aimait trop la vérité et le droit à la parole pour redouter la vérité sur lui. L’histoire retiendra qu’il était une figure de vérité. Il me disait il y’a deux mois : « Laisse dire, laisse dire ! Moi, je laisse tout dire sur moi, ce que je suis, je laisse Dieu le dire à la faveur de l’histoire, à travers les faits. » Il me disait encore : « De telles ou de telles personnes que j’avais en très grande estime, on est venu me démontrer qu’elles avaient été capables de telles ou telles choses exécrables : mais cela n’a pas altéré mon estime pour ces personnes ». Le Pasteur Professeur Hendje Toya savait que la personne humaine est meilleure que ses péchés, et que la seule justice envers elle est de l’envisager sous le profil de ses actes qui la rapprochent le plus de Dieu. Nous serons tous justes à son égard : les choses sublimes qui se disent ou qui se diront sur lui ne seront que justes et vraies. Mais qui est-il pour moi ?

Un homme tout entier projeté dans le Christ et qui s’efforçait de déplacer tout le réel en Lui : les hommes, les choses, les structures. Il avait fait ses études au Cameroun, en Irlande et en Israël. Bien qu’étant l’un des meilleurs systématiciens, il était également un bon exégète. Ce dernier pouvait souligner le contraste entre son physique et la grâce qui se manifestait en lui : Le Rév. Professeur Hendje Toya n’avait pas cet avantage comparatif. Il était cette force de la nature proportionnée à la passion qui le consumait pour son Seigneur. La grâce rayonnait chez lui en une nature réussie et belle. Mais où trouver la clef qui permet d’entrer dans le mystère de sa personnalité ?

D’où provenaient sa sagesse et sa prudence, son sens avisé de l’homme et ce doigté psychologique devenu tact affiné de la charité ? Il savait contenir et transformer ce feu intérieur brûlant en lumière qui éclaire sans éblouir, en chaleur qui remet tout l’être d’aplomb pour foncer, comme lui, vers l’Avenir Absolu. D’où cela lui venait-il ? Son humilité et sa patience faisaient de lui l’ami des tempéraments les plus contrastés. Pourquoi ? Depuis que nous l’avons perdu, je me suis posé avec insistance cette question et j’ai obtenu la réponse que je voudrais vivre et faire vivre comme son héritage spirituel.

Sa spiritualité était profondément centrée sur le mystère du Verbe incarné : c’était le secret de son doigté psychologique. Le Pasteur Hendje Toya avait cultivé l’art de vivre ce mystère dans tous les méandres de la psychologie humaine. Ce n’était pas habileté humaine simple mais sacerdoce chrétien vécu. Toute solution qu’il vous donnait était toujours du point de vue de l’amour qui est union – je ne dis pas des différences, mais – des différends. Le Pasteur Hendje Toya était un homme pratique, réaliste. Il vivait le grand Mystère au niveau psychologique dans toutes les rencontres. Voilà ce qui m’apparaît comme l’âme de son âme. J’en bénéficiais largement, je me le formule aujourd’hui et cela m’éclaire sur sa personnalité d’exception.

En 2019, lors de son dernier voyage en France (fin juin/mi-juillet), il est allé à la rencontre des enfants de l’Eglise Evangélique du Cameroun résidant en France. Il exhortait ses enfants à l’union, l’amour, la paix et la réconciliation. Quel grand rassembleur !

Rév. Professeur et cher papa, ainsi s’achève ton chemin parmi nous. Et nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela continue et l’élan qui a toujours marqué ta vie, qui l’arrêtera ?

Voici le jour que tu as fait pour nous, Seigneur ressuscité, jour d’allégresse et jour de joie !

Nous te prions, Seigneur : fais que chaque jour que tu nous donnes soit chaque fois le plus beau de notre vie, puisque c’est le jour que tu as fait pour que nous puissions te rencontrer, ô Christ ressuscité. Alleluia, Alleluia, Alléluia !