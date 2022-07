CAMEROUN :: SPÉCIALES VACANCES sportives au Dojo Kaguya Hime d'Olembé. :: CAMEROON

Les vacances se poursuivent pour les enfants pendant cette période, la deuxième séance de spécial coaching s'est tenue ce samedi 09 juillet 2022 de 15h à 17h, en présence des invités, des sportifs et plusieurs jeunes curieux venus s'enquérir sur la pratique des arts martiaux en général et le NANBUDO en particulier.

Sous le thème « je suis engagé (e) pour réussir mon plan de vie », la promotrice de ces activités le Pr. Justine DIFFO, coach certifiée LEADERSHIP JOHN MAXWELL (2018), Ceinture Noire 2e DAN de NANBUDO, le DOJO DE KAGUYA HIME fondé par le couple DIFFO continuent à faire profiter à la nation camerounaise des bienfaits du sport. Rester en bonne santé et garder l’esprit vif sont les bénéfices de la pratique du Nanbudo.





Dans une salle d'environ 30m², équipements de sports installés, le DOJO DE KAGUYA HIME a de quoi occuper les jeunes et adultes pendant toutes ces vacances. Une salle des sports et de Fitness est fonctionnel avec quasiment 100 inscrits. Cet espace est situé derrière Tradex Olembé non loin du stade Paul BIYA à Yaoundé au Cameroun. Une bonne nouvelle pour les amoureux du sport qui peuvent se permettre le luxe d'aller s'entraîner dans cette enceinte mise à la disposition du grand public où de multiples sports tels que le NANBUDO, karaté, judo et Sambo, boxe, lutte traditionnelle, taekwondo, fitness et cardio seront pratiqués.

A l’occasion de cet événement, des primes d'encouragement de la compétition NAMI BIR ont été remises aux médaillés d'or, d'argent et de bronze sans oublier les encadreurs de KAGUYA HIME.

Le bal est lancée et le DOJO attend de nouvelles inscriptions au lien https://www.facebook.com/101239429222842/posts/pfbid07Zo5dow53xRZ6ggB9bYVbVTt9ysS2x93oi7XXRK3YFtCE9DM7epaeqzXrfJsC7K8l/?app=fbl