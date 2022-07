Coopération nord-Sud: Une délégation d’hommes d’affaires américains en prospection au Cameroun :: CAMEROON

Invités par la chambre de commerce américaine au Cameroun, une bonne brochette d’hommes d’affaires américains séjournent actuellement au Cameroun.

Identifier des secteurs propices à l’investissement et y amener des partenaires, voilà la mission des hommes d’affaires américains qui séjournent actuellement camerounr sur invitation de la chambre de commerce Américaine au Cameroun. « L’objectif de la Chambre américaine de commerce est de promouvoir le commerce et les investissements entre les Etats Unis et le Cameroun. Et pour le faire, il faut que les personnes se rencontrent, il faut des connexions. C’est pour cela que nous avons organisé cette rencontre avec Minnesota Africa united qui est venu avec des partenaires potentiels dans des secteurs clés pour notre pays : l’agriculture, la santé, les énergies renouvelables et la technologie. »c’est en ces termes que Laure Djoukam, la présidente de la chambre de commerce Américaine au Cameroun justifie cet attrait des investisseurs américains au Cameroun.

Depuis le 11 juillet, plusieurs patrons d’entreprises sont en prospection dans la ville de Douala avant de mettre le cap sur Yaoundé. Les secteurs prioritaires ayant été d’ores et déjà identifiés, il est désormais question de trouver de stratégies et des hommes affaires du Cameroun capables de faire du business. Ce qui a fait dire à Basilo Ajuo, président de Minnesota Africans United (MAU), une plate forme qui regroupe tous les africains basés aux USA et notamment dans Minnesota que « Le premier secteur qui est très important pour nous, c’est l’énergie. C’est un des domaines stratégiques liés à notre vie : recharge de téléphone, lecture, fonctionnement des hôpitaux, communications diverses avec des proches à travers le monde. Sans énergie électrique, tout cela est impossible. En outre, personne ne peut vivre sans manger. D’où notre intérêt aux secteurs de l’agriculture et l’élevage »,

En dehors des secteurs cités plus haut, plusieurs autres secteurs séduisent ces hommes créateurs d’emplois et d’opportunités qui sont au Cameroun pour leur première fois. C’est ainsi que grâce aux finances, qui constituent le carburant de l’économie, il est question de voir comment travailler avec le gouvernement et les banquiers. Il y a aussi le domaine des BTP. La construction des routes pour régler une partie du problème des transports, tout comme les trains. Il existe aussi des partenaires experts en transport ferroviaire qui peuvent utiliser l’énergie électrique pour ce faire. Sans oublier les partenaires en bâtiment.

Dans le package d’investisseurs présents au Cameroun dans cette optique,on retrouve ceux qui font dans l’éducation et la santé. En perspective, les mines et dans d’autres secteurs qui peuvent profondément changer la vie des camerounais .