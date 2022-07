CAMEROUN :: Certifié aérodrome de classe A : L’aéroport de Yaoundé s'invite dans la cour des grands :: CAMEROON

C’est un jour de fête à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ; la présentation du Certificat d’aérodrome de classe A obtenu après quasiment 7 ans. Ce prestigieux évènement a été présidé ce mardi 12 juillet 2022 par le Ministre des Transports Jean Ernest NGALLÈ BIBHÈ MASSENA, en présence du Président du Conseil d’Administration de ADC S.A Dr Fritz NTONE NTONE, du Directeur Général de ADC, de Mme le Directeur Général de l'Autorité Aéronautique. Plusieurs membres du gouvernement, autorités administratives et Représentants des compagnies aériennes ont assisté à cette cérémonie monumentale.

Jugé indispensable pour relever au rang des grands aéroports internationaux, le processus de certification a débuté en 2016 à Accra au Ghana alors que les pays de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre étaient en conclave dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui coiffe tout le secteur de l’aéronautique. L'aboutissement de ce travail de longue haleine a mobilisé un important groupe de travail constitué de l'ASECNA, ADC et bien d’autres experts ce qui a coûté des moyens colossaux en argent et en temps.

Arrivé à ce résultat par l'obtention du Certificat d’aérodrome de classe A, le Cameroun peut se féliciter de cette avancée significative dans la modernisation de ses infrastructures. Au-delà de ce grand titre qui a une durée de deux ans, cette certification permet à l’aéroport de bénéficier de la confiance de toutes les compagnies aériennes du monde. Sachant que la certification approuve la conformité d'un aéroport sur les dispositions légales et réglementaires, l'exploitation technique, la norme des infrastructures, des équipements et services d’aérodrome.

Quoique délivré, le titulaire du certificat doit rester en veille, à ce sujet, le Directeur Général de ADC Thomas OWONA ASSOUMOU a indiqué qu'un plan de surveillance de la conformité est déjà en place en collaboration avec la CCAA. En plus ADC s'est engagé à mettre en œuvre les actions de ce plan qui lui incombe. Le directeur général plaide que les autres parties prenantes s’impliquent pour garder ce niveau de conformité. Dans les prochains jours, l’aéroport international de Douala connaîtra vraisemblablement le même bonheur selon la vision du top management.

Interview du ministère des transports Jean Ernest NGALLÈ BIBEHÈ MASSENA

« Vous avez certainement entendu, l’objectif c'est les quatre de nos aéroports internationaux, Douala, Garoua et Maroua SaLac. Donc c'est un vaste champs qui s'ouvre dorénavant et le directeur général ici présent donnera toute la quintessence et le programme qui sera mis en place pour atteindre cet objectif. »

Interview du Directeur Général de ADC S. Thomas OWONA ASSOUMOU

« L’intérêt de la certification c’est de s'assurer que les équipements, les installations, les infrastructures, l’organisation, les services sont conformes aux normes de l’organisation civile internationale. C'est cela l’objectif que nous recherchons à travers la certification. Et l'organe régulateur compétente c'est l'Autorité Aéronautique conformément à la réglementation. Alors la certification que nous avons obtenue, nous l'avons lancée en 2016, ADC en sa qualité d'exploitant est le porteur du projet, nous avons d'autres intervenants comme l'ASECNA comme autorité en matière de sureté et nous avons conduit ce processus avec beaucoup de détermination et engagement, ça coûte cher lorsqu’on a des infrastructures à réhabiliter. Il fallait faire venir des experts hors du pays ce qui coûte très cher, ce qui a pris du temps, la rénovation de la piste.»

L’intérêt de cette certification.

« La sécurité est aujourd’hui l'un des facteurs déterminants en matière de compétitivité et d'attractivité. Quand vous avez ce certificat c'est un label et c’est l'image de l’aéroport et même du pays. C'est le rayonnement du pays et de l’aéroport au plan international. Et vous comprenez que la certification est donc une assurance qualité et de sécurité c’est-à-dire que quand vous l'avez, une compagnie qui veut venir sait que cet aéroport est certifié, nous remplissons toutes les conditions en matière d'exploitation.

La prochaine étape est que nous veillons maintenant au niveau de sécurité requis, au niveau qui a permis qu'on octroie ce certificat d’aérodrome de classe A, donc nous allons maintenant déployer nos équipes, nous n'allons pas dormir, nous avons d'autres engagements à Douala que nous avons entamés, à Garoua et à Maroua selon la disponibilité des équipes ».

Mot du Directeur Général de l'autorité aéronautique Madame AVOMO ASSOUMOU Paule épse KOKI.

« J'adresse mes chaleureuses félicitations au Directeur Général de ADC S.A pour l'obtention de ce certificat qui témoigne son engagement à conduire les opérations de l’aéroport selon le niveau requis. Toutefois à la suite de cet accomplissement majeur, il est de mon devoir de vous l’indiquer qu'il doit garder la vigilance. Ainsi son engagement doit rester constant pour l'amélioration continue du niveau de sécurité de l’aéroport en vie du maintien de ce certificat. Il sera dorénavant soumis aux activités régulières de la CCAA pour s'assurer que les installations de l'exploitation techniques de l’aérodrome remplissent en permanence les conditions établies et la seule voix pour maintenir cette performance est la mise en place et le maintien d'une culture de sécurité et de sureté au sein de chaque acteur de la plateforme. »