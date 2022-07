MONDE ENTIER :: Principales caractéristiques et applications d'Ethereum :: WORLD

Comprendre les principales caractéristiques d'Ethereum est le premier pas vers la prospérité. Elles comprennent la sécurité, les transactions, les contrats intelligents, les tradings et le minage.

Comprendre toutes les caractéristiques clés de la crypto-monnaie Ethereum est la première étape vers la prospérité. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas investir judicieusement dans l’Ethereum si vous ne connaissez pas tous ses composants et les moyens pour faire fonctionner la crypto-monnaie. Cet article explique en détail les caractéristiques essentielles de l'Ethereum et ses fonctions afin de vous donner les connaissances nécessaires en matière d'investissement en crypto pour réussir. à visiter chez: bitcodeprime.top

Avant de passer à la liste des composants de l'Ethereum, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une technologie très diversifiée. Contrairement à d'autres monnaies numériques, les fondateurs d'Ethereum l'ont conçue pour être une solution polyvalente qui peut rassembler différents professionnels dans l'espace numérique. Les caractéristiques notables d'Ethereum comprennent la sécurité, les transactions, les contrats intelligents, le trading et le minage.

Sécurité

Comme le Bitcoin, Ethereum fonctionne sur la technologie blockchain. La technologie blockchain permet d'empêcher les fraudeurs d'accéder à la plateforme Ethereum grâce à des fonctions de pointe de refus d'accès non autorisé. Vous n'avez pas à craindre que quelqu'un s'introduise illégalement dans votre compte et s'empare de vos crypto-monnaies durement gagnées.

Assurer une sécurité maximale n'est pas l'apanage du réseau. Vous avez également un rôle crucial à jouer. La sécurité de votre Ethereum est une responsabilité conjointe entre les tradings de crypto-monnaies, les fournisseurs de portefeuilles numériques et les propriétaires de comptes individuels comme vous. Vous devez éviter de partager des informations sensibles avec qui que ce soit, pas même avec vos amis les plus proches.

L'autre technique adoptée par les utilisateurs d'Ethereum pour assurer une sécurité de premier ordre consiste à vérifier régulièrement la présence de logiciels malveillants sur leurs appareils. Les hackers peuvent introduire en douce leurs logiciels nuisibles dans vos téléphones ou ordinateurs à votre insu. Ainsi, le fait de scanner l'appareil et de supprimer tout logiciel étrange peut vous permettre de renforcer considérablement la sécurité de vos pièces d'Ether. Si vous prenez toutes les précautions nécessaires, vous ne connaîtrez jamais de faille de sécurité, car la blockchain Ethereum est incroyablement sécurisée.

Transactions Ethereum

Si vous vous rendez dans un magasin proche et achetez des articles, vous payez en utilisant les options de paiement disponibles. Lorsqu'une personne paie, son compte est débité tandis que le compte du destinataire est crédité. C'est ce que l'on appelle une transaction. Le même concept s'applique aux transactions en crypto-monnaies.

Vous pouvez envoyer de l'Ethereum d'une utilisation à une autre sur la plateforme blockchain. Si vous envoyez x Ethers à une personne A, le système déduit x pièces de votre compte et ajoute le même montant au compte de cette personne. Cependant, les transactions réelles en Ethereum sont un peu plus techniques que dans le cas des monnaies fiat. Vous avez besoin de certains équipements numériques pour initier une transaction en crypto-monnaie.

Que vous souhaitiez utiliser l'Ethereum pour payer des marchandises ou recevoir de l'argent, vous aurez besoin d'un compte bancaire actif et d'un portefeuille numérique fiable. Le portefeuille est une interface logicielle permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions en monnaie virtuelle. En outre, vous avez besoin d'un portefeuille numérique pour effectuer des transactions sur des bourses de crypto-monnaies populaires comme Bitcoin Era. La blockchain Ethereum est compatible avec les deux options de portefeuille de crypto-monnaie.

Les portefeuilles chauds vous permettent de stocker vos pièces d'Ether en ligne, tandis que les portefeuilles froids stockent les crypto-monnaies hors ligne sur des appareils comme un disque dur. Les experts estiment que les portefeuilles chauds sont plus vulnérables au vol car ils fonctionnent en ligne. Mais même si vous choisissez un portefeuille froid, vous devrez le garder en sécurité ou risquer de perdre vos actifs. Rien n'est parfait à 100%.

Le gaz fait référence aux frais que vous payez pour les transactions Ethereum. Les frais de transaction font partie de la récompense donnée aux mineurs pour leur travail de vérification et de validation. Par conséquent, vous devez acheter du gaz avant d'initier avec succès une transaction Ethereum.

Minage

Le minage consiste à vérifier et à ajouter les détails des transactions à la blockchain Ethereum. Il facilite l'ajout de nouvelles pièces dans le réseau car les mineurs reçoivent une certaine quantité d'éthers pour chaque transaction qu'ils valident et ajoutent à la blockchain. Il n'y a pas de limite globale à ce que les investisseurs peuvent miner. Cependant, il y a une quantité maximale de pièces que les individus peuvent miner en un an. Cette caractéristique minimise la quantité d'Ethereum en circulation, ce qui a un effet déflationniste.

Les contrats intelligents

Un contrat intelligent est un ensemble d'algorithmes sur la blockchain Ethereum, permettant aux utilisateurs d'automatiser les opérations et de minimiser les coûts. Les contrats intelligents garantissent la précision grâce à leur préprogrammation. Par conséquent, ils limitent les pertes. Au lieu d'examiner et d'approuver un projet, le logiciel fait le travail. Et cela inclut l'initiation du paiement de l'employeur au travailleur.

Ligne de fond

Ethereum est un réseau étendu de crypto-monnaies avec plusieurs capacités et opportunités. En tant qu'utilisateur, vous pouvez trader de l'Ethereum, créer et déployer des logiciels pour diverses utilisations, ou développer des Smart Contracts. La communauté Ethereum se développe rapidement et pourrait bientôt rattraper le Bitcoin.