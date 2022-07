RUSSIE :: Les dirigeants européens roulés dans la farine par Poutine :: RUSSIA

Après avoir bloqué les voies aériennes, maritimes et terrestres, la Russie parvient à trouver des voies de sortie maritimes et terrestres pour écouler ses marchandises en Inde.

L'Iran annonce l'achèvement de la première expédition de marchandises russes vers l'Inde via le corridor international Nord-Sud.

La cargaison a quitté Saint-Pétersbourg le 13 juin, passant par le port d'Anzali sur la mer Caspienne et le port iranien de Bandar Abbas avant d'arriver en Inde.

Le commerce lancé entre l'Inde et la Russie via l'Iran via le corridor Nord-Sud rendra le transport entre Moscou et New Delhi plus rapide et plus abordable. Cela fera également de l'Iran une plaque tournante de transport majeure pour le corridor de transport nouvellement mis en service.