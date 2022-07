CAMEROUN :: Université de Yaoundé II : Remise de parchemins aux auditeurs de la 18ème promotion du GPE :: CAMEROON

Un hôtel huppé de la capitale politique du Cameroun, a, mercredi dernier, servi de cadre à la double cérémonie de diplomation des auditeurs de la 18 ème promotion du Programme de Formation en Gestion de la Politique Économique ( GPE), ainsi qu'à la rentrée de la 19 ème cuvée ( 22 impétrants). C'était sous le présidium du recteur de l'Université de Yaoundé II, Prof. Adolphe Minkoa She, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur, Prof. Jacques Fame Ndongo.

lls sont 21 lauréats au total, à avoir reçu leurs attributs le 06 juillet 2022 à Yaoundé, au terme de leur formation au GPE de l'Université de Yaoundé II. Dans sa présentation des lauréats, le responsable des Affaires académiques, de la Recherche et de la Coopération du GPE, le Pr Benjamin Fomba Kamga a fait le bilan de l'année académique. À l'en croire, les lauréats célébrés mercredi dernier, ont été recrutés en 2021, et débuté les cours en avril de la même année. Il a indiqué que la formation professionnelle occupe 70% des enseignements, et 30% pour la formation académique.

<< Mais nous avons couvert seulement 67% du programme de formation professionnelle. Les autres 3% seront bientôt complétés>>, a-t-il rassuré.

Et d'indiquer plus loin que le Programme comptait une trentaine d'étudiants au départ, dont six Tchadiens et trois Gabonais, mais que ces derniers n'ont pu suivre la formation pour une raison ou une autre. << Les deux promotions en cours n'ont que des Camerounais, mais notre ambition est de redonner au GPE, tout son caractère international, en faisant inscrire des ressortissants de la CEMAC et de la CEEAC>>, a fait savoir le Prof. Benjamin Fomba Kamga. De sa prise du lutrin, nous apprenons que les travaux pratiques ont occupé la part belle dans la formation du GPE, avec une méthodologie et une recommandation à même de faciliter la résolution d'un problème, pour ces lauréats dont l'essentiel sont des hauts cadres de l'administration, notamment de la direction générale des Impôts, de la direction générale du Trésor, de la Douane, de l'Enam, de la Bad, de l'Institut national de la statistique,des ministères des Mines, de l'industrie et du Développement technologique, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère des Enseignements secondaires, des responsables du secteur privé ainsi que de la société civile.

Les services de sécurité ne sont pas en reste, avec parmi les 21 lauréats de la 18 ème promotion du GPE, le commissaire de police, Pierre Marie Mvondo Belinga, commissaire de Sécurité publique de la ville d'Okola ( département de la Lekié dans la région du Centre Cameroun) dont le passage pour la remise de son diplôme par le doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, a particulièrement ému l'assistance, et arraché des applaudissements dans la salle. Honneurs militaires au menu.

Le Pr Benjamin Fomba Kamga a déclaré que les mémoires rédigés par les lauréats, ont tous un caractère pratique, et ont préalablement été soumis par note aux chefs des différentes administrations, au mois de janvier. Toutefois, le Pr Benjamin Fomba Kamga a révélé que kes notes d'évaluation sont moins glorieuses que celles des mémoires : celles-ci vont de 10 à 17/20, tandis que celles des mémoires vont de 15 à 17/20.

Le podium:

1er et major de la promotion : EKOWA Franco Marcel : 15,67/20;

2è: ABDOU MAHAMA : 15,55/20

À toutes fins utiles, le Programme de formation en Gestion de la Politique économique (GPE), est logé à la Faculté des Sciences économiques et gestion de l’Université de Yaoundé II. Il a été mis sur pied en 1994, en réponse aux besoins du continent africain, d'être dotés d'experts qualifiés, et capables d'analyses économiques stratégiques, afin de faire face aux difficultés et défis y relatifs.

Vivement la 19 ème promotion du GPE de l'Université de Yaoundé II - Soa, technopole des sciences sociales !