CAMEROUN :: Distinction : Junior Biyiha honoré par la presse :: CAMEROON

Le promoteur d’Audace Média Group a reçu un prix d’excellence du collectif des journalistes d’investigation.

« Aux âmes bien nées la valeur n’attend pas le nombre d’années » dit le dicton. Un dicton qui va comme un gant au groupe de médias AMG qui juste un peu plus d’un an après son lancement croule déjà a sous les prix et les reconnaissances et c’est dans cet ordre d’idées que son promoteur et Administrateur à la direction générale en la personne de junior Biyiha a lui aussi été honoré.

L’homme d’affaires aux multiples casquettes a reçu de la part du collectif des journalistes d’investigation du Cameroun le prix d’excellence managériale 2022. Sylvain Tah , le président dudit collectif dira pour justifier cette distinction « Au terme de la récente évaluation annuelle, il en ressort que vous avez fait preuve de rigueur et de compétence dans l’accomplissement des missions qui vous sont dévolues. A ces qualités, il faut également ajouter les valeurs humaines dont Monsieur Junior Biyiha a fait montre. Notamment, le sens élevé de l’intérêt général, ainsi que l’implication personnelle dans la socialisation. Des atouts managériaux qui favorisent la diligence dans le service, la concertation dans la prise de décision et l’amélioration substantielle des conditions de travail du personnel. Des attributs qui n’ont jamais été mis en doute tant par une opinion exigeante, que par les médias généralement enclins aux dénonciations »

Notons qu’Audace Média Group (AMG) , structure pour laquelle l’homme d’affaires a été primé regroupe en son sein une radio, un magazine et très prochainement une télévision.

Junior Biyiha, le récipiendaire entouré de certains de ses proches collaborateurs lors de la remise du prix a tenu à rendre hommage au collectif des journalistes d’investigation « je suis très honoré par cette distinction quo est une grande marque de reconnaissance, je reçoit ce prix comme une invite à faire plus et je pense vous avoir à mes côtés pour pouvoir aller aller plus haut ».

Il faut préciser que si Junior Biyiha a été récompensé en sa qualité de promoteur d’un groupe de média , il est aussi à la tête de plusieurs autres structures dans des domaines divers comme le transport, les mines et les finances