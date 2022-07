FRANCE :: SABRINA MOULIOM EST COACH DE VIE, AUTEURE DU LIVRE A SUCCES "SOIS L'ENTREPRENEUR DE VIE"

Sabrina est l'exemple typique de la femme dynamique. Toujours active dans les organisations où elle endosse de nombreuses responsabilités, c'est une grande dame qui dégage une chaleur humaine qui la rend attachante. Son implication dans la vie est diversifiée, elle est également technicienne PNL, et conférencière. L’équipe de Camer.be l'a rencontrée et au cours d'un long entretien, elle nous a parlé de ses différents métiers.

Bonjour Sabrina, merci de nous accueillir chez vous, le public africain vous a découvert tout dernièrement au cours d’une émission littéraire, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs ?

Bonjour à vous, je suis Sabrina MOULIOM Coach de vie, Technicienne PNL Leader d’Organisation d’évènements privés, professionnels et inspirants. Je suis la fondatrice de l'agence événementielle Juste Waouh. Passionnée du développement personnel, j’accomplis ma mission de vie en organisant des événements qui transforment les personnes et les poussent à prendre leur vie en main.

Sabrina vous êtes coach de vie, avant de nous plonger dans le vif de l’entretien, dites-nous c’est quoi être un coach de vie ?

Le coaching dans sa globalité, s’est grandement propagé dans tous les secteurs de la vie personnelle. D’où le terme : coach de vie. Un coach de vie accompagne une personne dans la quête du développement de soi, du changement et de l’évolution positive.

Il y a 30 ans cela n’existe pas, n’est-ce pas un métier qui vient d’éclore avec les réseaux sociaux ?

Non pas vraiment, cela fait très longtemps que le coaching de vie existe ; il s’est propagé depuis sur les réseaux parce que les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication incontournable

Vous consulter généralement les personnes dit-on, qui ont perdu un sens à la vie. La vie peut-elle perdre son sens ? Qu’est ce qui fait qu’une personne perde le sens de la vie ?

Dans notre chemin de vie nous passons tous par des épreuves qui font de nous ce que nous sommes aujourd’hui, pour certains cela peut-être la perte d’un emploi, un divorce, la perte d’une personne proche, etc. .... Et la vie peut perdre son sens pour certaines personnes dans ces moments éprouvants. Mais ce que j’ai envie de dire c’est que malgré tout cela rien n’est déterminé et que la vie est la chose la plus précieuse au monde pour un être humain.

Comment reconnaitre qu’une personne a redonné un sens à la vie qu’elle avait perdue ?

Tout simplement une personne épanouie, et ok avec elle-même. C’est souvent l’entourage qui constate les changements.

Vous êtes aussi leader d’organisation, pourquoi faut-il un leadership dans les organisations ? Quelles sont les outils d’un leader de l’organisation ?

Pourquoi, faut-il un leadership dans les organisations d’événements tout simplement, parce que il est important de pouvoir conduire, de guider d’influencer une équipe, dans le but d’atteindre notre objectif qui est la réussite de l’organisation de l’évènement

Un leader d’organisation, doit pouvoir communiquer avec clarté, être calme, savoir prendre des décisions, Pour réussir son événement, il faut savoir jongler entre des dizaines de choses à la fois. Avoir une communication claire, ferme, et bienveillante. Travailler afin que le leader d’organisation événementiel requiert de prendre de la hauteur au niveau global, tout en gardant un œil sur un ensemble de petits détails.

Parlons un peu de la grande dame que vous représentez. Lors du brunch littéraire organisé à Paris, nous avons constaté que vous êtes arrivée à l’heure, nous avons constaté aussi que vous écoutiez attentivement les autres, on aurait même cru que vous n’êtes plus là. Est-ce que les grandes dames comme vous s’affirment d’abord par leur silence ?

Dans un premier temps, je pense qu’il est important d’écouter l’autre, car chacun de nous a des choses, des expériences à partager ; Ensuite je suis coach de vie, et mon travail passe d’abord par l’écoute de l’autre afin de pouvoir l’accompagner.

Vous avec une rencontre avec des femmes le 17 aout en Guadeloupe, quel portrait faites-vous des femmes qui seront rencontrées ? Quelles sont les valeurs qu’elles doivent incarner ?

Oui cet évènement concerne toutes les femmes quelles que soient les classes sociales ; toutes ces femmes ont besoin d’avoir les outils existants et les clés nécessaires qui leur permettront d’avoir une vie épanouie, et devenir l’entrepreneur de leur vie.

Je n’oublie pas que vous auteure, vous avez écrit « SOIS ENTREPRENEUR DE TA VIE »

En quoi cette œuvre serait-elle différente de tout ce qui a été déjà écrit par de nombreux auteurs ?

Elle est différente, parce que c’est mon histoire. A travers mon livre je montre le cheminement que l’on peut prendre pour quitter une vie triste et sans saveur à une nouvelle vie pour parvenir à une renaissance. Une vie qui a désormais du SENS, une vie dans laquelle on a trouvé son but, sa mission de vie. C’est un livre écrit dans un style direct, simple et vrai qui redonne confiance en soi, qui apporte des clés précieuses et/ou un déclic pour devenir L’entrepreneur de sa vie.

Peut-on vraiment apprendre le sens de la vie à partir d’un livre ?

Non mais un livre peut nous impacter ; il peut être le déclic vers un changement

Quand on écrit un ouvrage comme celui-là dans quel registre littéraire s’inscrit-on ?

Puisque votre question plonge dans la littérature, je dirai que j’ai utilisé le registre lyrique, puisque je vous ai dit que j’évoque mon histoire personne des épreuves que j’ai traversées pour réussir à me reconstruire après des déboires de la vie, dans un tel contexte c’est le lyrisme qui est l’idéal d’écriture parce que cela permet d'émouvoir le lecteur en exprimant des sentiments personnels. On ressort facilement son état d'âme et ses émotions : tout s’y mêle, mes regrets, mes plaintes, mes joies et mes ambitions. C’est pourquoi il y a dans mon livre cette narration à la première personne, qui permet aux lecteurs de comprendre mes sentiments face aux épreuves de la vie.

Est-ce que vous n’êtes pas un peu entrain de dicter à la société les valeurs qui sont les vôtres ?

Non pas du tout. Les gens viennent à moi, ils me posent leur problème, et je les accompagne, en toute liberté ils appliquent ou n’appliquent pas. Je n’impose rien.

Est-ce qu’il y a des limites aux possibilités de développement de la créativité humaine en matière de coaching ?

Il n’y a aucune limite, c’est l’individu qui se met des limites.

Vous êtes très présente dans le milieu littéraire camerounais, quels sont les auteurs camerounais que vous avez lus ?

Vous Calvin, mais pour être honnête je n’ai pas encore lu une de vos œuvres. Je vais le faire très bientôt

Quels sont vos projets littéraires dans les prochains mois et où trouver vos ouvrages ?

La semaine prochaine, il y aura la sortie officielle de mon nouvel ouvrage, qui s’intitule la « La visualisation ». pour le commander en prévente voici le lien

https://sabrina-mouliom. systeme.io/ preventelivrelavisualisationsa brinagarconmouliom

Et pour mes autres ouvrages

Mon livre SOIS L’ENTREPRENEUR DE TA VIE

https://amzn.to/3iIMj7L

Mon livret Passez le cap et mettez-vous en action

https://bit.ly/Livret_ Entrepreneurdetavie

Nous vous laissons le soin de conclure cet entretien.

Je vous remercie pour votre invitation, je remercie l’équipe technique aussi ce fut pour moi un réel plaisir de pouvoir intervenir dans votre émission littéraire. Je souhaite beaucoup de succès à l’émission « l’instant littéraire » qui met en valeurs les passionnés de la littérature venant de tout horizon

Sincèrement merci.