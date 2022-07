CENTRAFRIQUE :: Les Rwandais sont-ils des amis fidèles de la république centrafricaine ? :: CENTRAL AFRICAN

Après le départ le Sénégalais Mankeur Ndiaye, la Rwandaise Mme Valentine Rugwabiza a pris le poste de chef de la mission des Nations unies (MINUSCA), la Banque mondiale a également décidé de nommer un représentant rwandais M.Guido Rurangwa comme nouveau résident en République centrafricaine pour superviser la mise en œuvre des projets conjoints entre la République centrafricaine et la Banque mondiale qui gérera un portefeuille de 20 projets nationaux.

Tout d'abord, il ne faut pas nier que le pays du Rwanda a aidé la République centrafricaine dans la crise, notamment en 2020 et 2022, mais Ils ne sont pas les seuls à aider ce pays africain. Par conséquent, nous ferons quelques analyses simples qui devraient éclairer la relation du Rwanda avec la République centrafricaine.

Nous notons de près que le pays du Rwanda approche activement la République centrafricaine au niveau des organisations internationales, et il est donc possible que cette approche active indique que le Rwanda, à l'instar d'autres acteurs (occidentaux).

Il est possible que sa proximité avec la République centrafricaine ait beaucoup à voir avec les ressources naturelles du pays (RCA), et c'est précisément ce qui pousse le Rwanda à manifester son soutien, quelque peu intangible pour la population civile.

En mentionnant l'appui immatériel du Rwanda, nous pouvons éclaircir un point non moins important que ses prédécesseurs, et il est étroitement lié à la position de l'actuel président de la MINUSCA, et que, selon de nombreux analystes politiques, l'occupation du Rwandaise Valentine à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) n'a rien apporté de positif au pays ni à la population, et elle n'a même pas parlé d'embargo des armes imposées aux forces de l'armée nationale (FACA).

C'est exactement ce que suggère une bonne partie de la population civile, qui à son tour est très préoccupée par l'influence croissante du Rwanda en Centrafrique.

En conclusion, le peuple Centrafricain veut des actions concrètes des Rwandais pour le bien du pays, pas seulement de belles paroles