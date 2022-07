CAMEROUN :: « je quitte la prison de la peur » un livre de Jacques Mbalanda, à lire absolument :: CAMEROON

Votre vie semble paralysée, bloquée depuis bien trop longtemps ? Plusieurs raisons peuvent en être la cause ! Avez-vous pris le temps d'investiguer du côté de vos peurs et d'examiner leurs capacités à vous retenir captif ?

Masquées et souvent ignorées, les peurs sont une armée redoutable, destructrice de destinée. Réduites à simples émotions, elle se dissimulent dans les vies, s'y installent de manière permanente et érigent de véritables forteresses qui s'opposent aux desseins de Dieu. En réalité, elles sont subtilement enracinées au plus profond de nous et s'expriment par l'absence de foi, le sentiment d'impuissance, qui paralysent et entretiennent le statut quo.

Tél un prisonnier, l'Homme est limité dans l'accomplissement de ses rêves et bloqué dans son épanouissement. Parfois sans s'en rendre compte, il est immobilisé des années durant, incapable de faire face, de relever des défis, d'entreprendre ou simplement de se déployer.

Dans ce livre, apprenez à démasquer un ennemi sous-estimé. Conduit par le Saint-Esprit, découvrez la grâce qui nous est donnée de triompher de la peur et vivre une vie de liberté en Jésus-Christ.

L'auteur du livre est Jacques Mbalanda, Pasteur associé de l'Eglise Impact Centre Chrétien (ICC). Maître en ecclésiologie, il a la responsabilité du ministère des Soins Pastoraux et la co-responsabilité du ministère de la famille au sein de cette famille spirituelle.

Auteur et coach, Jacques Mbalanda est co-fondateur du Centre de Relation d'Aide et de Coaching (C.R.A.C) et exercé par ailleurs en tant que conseiller conjugal et familial.

Un livre absolument et sans modération disponible dans les boutiques Resâme sur le https://boutique.resame.fr/product/quitterprisonpeur contact-form et chez Amazon sur le lien https://www.amazon.fr/quitte-prison-peur-Jacques-Mbalanda/dp/2491245019.