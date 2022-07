RWANDA :: A Kigali,le Cameroun illumine le monde

Le rideau vient de tomber sur ce rendez-vous de la capitale rwandaise. Un événement qui avait pour fil conducteur « Gouvernance mondiale : le rôle des parlements pour une paix durable ». Ce dernier a vu converger près de 350 participants, dont 220 parlementaires d'une quarantaine de sections de l'Assemblée Parlementaire Francophone (APF).

Le député camerounais, SALMANA AMADOU ALI, de la circonscription du Diamaré Centre, rentre dans sa gibecière, avec le poste très convoité de RAPPORTEUR MONDIAL de la Francophonie pour le parlement des jeunes.

Le parlementaire camerounais travaillera sous la direction du député fédéral canadien, Francis Drouin,désigné pour diriger l’instance et mettre l’accent sur la jeunesse et la lutte contre le harcèlement des femmes dans les Parlements.



Le Très Honorable Cavaye Yeguié DJIBRIL, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, adoube SALMANA AMADOU ALI, député du Diamaré Centre. Lors de sa participation à la 47ème Assemblée Parlementaire de la Francophonie, le plénipotentiaire camerounais sur près de 350 participants, a pu décrocher le prestigieux poste de RAPPORTEUR MONDIAL de la Francophonie pour le parlement des jeunes. Le député FSNC du Diamaré confirme sa position d’homme privilégié de la 10 ème Législature.

À l’Assemblée nationale du Cameroun. Salmana Amadou Ali occupe désormais le poste de vice-président de la Commission des Finances et du Budget, pour le compte de l’année 2022.

A Kigali au Rwanda, le parlementaire camerounais a indiqué que <<Rigueur et probité morale guideront notre action>>. En marge de la 47ème session de l’Assemblée parlementaire de la francophonie à Kigali, le député camerounais a été invité et reçu par la Première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagamé, au palais présidentiel. Les assises de Kigali avec les parlementaires francophones ont essentiellement porté sur l’état de la démocratie dans l’espace francophone.

Louise Mushikiwabo a mis en exergue le rôle fondamental des parlementaires face aux défis climatiques, dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la problématique de l’éducation, notamment des jeunes, le renforcement du multilatéralisme, la lutte contre la désinformation, la promotion du multilinguisme à l’ère de la mondialisation.

Autre sujet abordé, le développement durable et la perspective de la 27ème Conférence des parties, en novembre prochain en Egypte. Ce sera l’occasion pour la Francophonie de « promouvoir les actions en matière de développement durable (…) et de réitérer l’importance de l’utilisation de la langue française dans les négociations internationales ».

La secrétaire générale Louise Mushikiwabo a également rappelé la priorité accordée par la Francophonie au numérique : « Nous devons agir ensemble pour connecter les populations. L’objectif est de soutenir le développement durable des pays de l’espace francophone et de promouvoir l’avenir de la langue française ».

En un mot comme en mille, le député camerounais SALMANA AMADOU ALI a fait briller le continent de mille feux, à la 47 ème Assemblée Parlementaire de la Francophonie, à Kigali au Rwanda.