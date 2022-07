CAMEROUN :: Qui était Pius Noumeni Njawé ? :: CAMEROON

Pius Noumeni Njawé était un journaliste militant pour les droits de l'Homme et la liberté de la presse au Cameroun.

Il fonde en 1979 le journal Le Messager puis devient le directeur général du groupe de presse Free Media Group.Ce groupe fait l'objet de nombreuses censures et pressions diverses par le régime du président Paul Biya.

Pius Njawé a été emprisonné à plusieurs reprises, notamment à la fin des années 90, mais il a continué à dénoncer la situation critique du journalisme indépendant au Cameroun.Il a été lauréat du Prix de la libre expression en 1991 et de la plume d'or de la liberté en 1993. Selon le confrère Ericien Pascal NGUIAMBA , Pius Njawé qui arrive un peu par hasard dans la profession, a su prouver que la réussite réside au bout de l’effort et du travail.

Né le 04 mars 1957 à Babouantou dans la région de l’ouest, Pius Njawé entre dans la communication comme garçon de course au journal Semences africaines, emploi qu’il exercera de 1972 à 1974.

Après ce passage dans l’organe de presse de René Philombe, il est recruté à l’hebdomadaire La Gazette où il occupera les fonctions de chef des informations intérieures à l’agence de Yaoundé. C’est son reportage Les Lucioles de la nuit qui parle des prostituées et dont quelques extraits sont repris par le journal français Le Monde, qui va lui frayer le chemin vers les sommets. En 1976, il est le correspondant du groupe de presse qui édite les magazines Amina et Bingo.

En novembre 1979, Pius Njawé décide de prendre son destin en main en créant le Journal Le Messager. Il est âgé de 22 ans. Le jeune Directeur de Publication va vite imposer son journal sur une scène politique marquée par la restriction des libertés sous le régime du Président Ahidjo.

Le Président Paul Biya qui va instaurer dès 1982 un nouvel ordre en matière des libertés va à coup sûr consolider la ligne éditoriale du journal de Njawé caractérisé par un ton satirique qui le classe dans le camp d’une certaine opposition.

Le 27 décembre 1990, Pius Njawé et Célestin Monga sont arrêtés pour outrage au chef de l’Etat à cause d’une lettre ouverte La démocratie truquée publiée par Le Messager.

Avec Célestin Monga, il est condamné le 18 janvier 1991 à six mois de prison avec sursis et à 300.000 francs Cfa d’amende. En octobre 1992, après la victoire du président Biya à l’élection présidentielle, Pius Njawé choisit de s‘exiler au Benin et en France. En décembre 1997 Pius Njawé est arrêté puis incarcéré à la prison de New Bell à Douala pour propagation de fausses nouvelles. Le DP du journal Le Messager avait évoqué un possible malaise cardiaque du Président Paul Biya, lors d’une édition de la finale de la coupe du Cameroun.

Dans son parcours, Pius Njawé a également remporté des lauriers. En 1986 il suit une formation à l’Institut International de la Communication de Montréal au Canada. En 1990, il suit une autre formation à la Maine University aux Etats Unis.

Un an plus tard il reçoit à Abidjan en Côte d’ivoire le prix de la Libre Expression de l’UIJPLF ; A New York, il reçoit le Press Freedom Award décerné par le Committee to Protect journalist.

En 1993, il est le Président de l’Organisation Camerounaise pour la Liberté de la Presse (OCALIP), et Président de l’Union des Editeurs de la Presse Privée d’Afrique Centrale(UEPAC) en 1996.

Pius Njawé a également reçu en 1993 à Berlin en Allemagne, la Plume d’or de la liberté de l’association mondiale des journaux.Il est élu en 1989, président de la section Afrique de Reporters–Sans-Frontières. Ce notable Bamiléké marié et père de famille, est l’auteur de Le Bloc Note du Bagnard, sorti en 1998. Pius Njawé est aussi le promoteur de la Radio Freedom Fm dont le pouvoir en place ne l’a jamais laissé développer ce projet de radio, les équipements étant stockés à Douala depuis deux décennies.