CAMEROUN :: Drame : Une femme enceinte et ses trois enfants meurent dans un incendie dans la région de l’Est :: CAMEROON

Les images de cette famille calcinée dans l’incendie de leur maison sont effroyables. La scène macabre s’est produite dans la localité de Ntiou à 28 km de Yokadouma, dans ‘a région de l’Est.

Pour cette famille, tout a basculé le samedi le 9 juillet 2022. Le chef de famille engagé depuis peu dans la vente de carburant frelaté, aurait par mégarde oublié de refermer l’un des bidons après avoir servi un de ses clients.

Affairée dans sa cuisine, son épouse enceinte et ses trois enfants qui s’amusaient non loin du foyer mais toujours dans la maison ne verront malheureusement pas le danger, le combustible hautement inflammable au contact de la chaleur va alors déclencher une gigantesque explosion et un incendie ravageur qui va coûter la vie à la femme enceinte, et les 3 enfants, alertés par les flammes les populations serons impuissantes devant les horrifiants cris de douleurs des victimes.

Le chef de famille qui a tenté de sauver les siens sera lui aussi brûler à 80% et serait dans un état comateux, la maison faite en toit de chaume et en briques de terre a été complètement réduite en cendre.

Un drame de trop dont la cause c’est la manipulation par des mains inexpertes du carburant vendu ces dernières années dans toutes les villes à travers le Cameroun.