Université de Douala: Un enseignant pointe un pistolet automatique sur un responsable administratif

Chef de département de Sociologie à l'Université de Douala, le Pr Charles Ngadjifna, selon plusieurs témoignages concordants, est accusé d'avoir menacé le directeur des Affaires financières de l'Université d'État de la capitale économique du Cameroun, avec un pistolet automatique ( PA).

Des témoins rapportent que la scène s'est déroulée le jeudi, 7 juillet 2022.

Selon ces derniers, l'enseignant de sociologie, a essayé de forcer Monsieur Etoundi le responsable des Affaires financières, de lui payer l'argent dû à des prestations académiques dans les filières professionnelles.

Une source introduite a confié à Camer.be que l'enseignant de sociologie "réclame le traitement et l’engagement du dossier de paiement dû aux enseignants d’une filière professionnelle comptant pour le second semestre". Et notre informateur de renchérir qu'il n'est pas à mesure de nous dire si le différend porte sur le pourcentage ou la quote part de chacun.

Seulement, les confessions des collègues de l'actuel chef de département de sociologie, ne lui sont pas favorables.

Pour ceux qui ont accepté de parler de l'affaire, les données produites par Charles Ngadjifna, initiateur du projet, seraient "non-conformes". Une information que nous ne pouvons confirmer ou infirmer, ayant vainement d'avoir Charles Ngadjifna au téléphone pour recueillir sa version des faits. La question reste donc entière.

Toutefois, l'actuel chef de département de sociologie de l'Université de Douala traîne derrière lui, une réputation loin de faire ses affaires. Il y a quelques années, il était accusé d'avoir menacé le chef de la Cellule informatique, Jacques Etindelè, avec un PA. Toutefois, avait-on rapporté, sans témoins de la scène. Charles Ngadjifna, alors chef de Division des Affaires académiques et de la Recherche à la Faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université de Douala, avait été suspendu de ses fonctions, le 29 août 2018, par le recteur de l'époque, le Pr François Xavier Etoa. Le sociologue avait été interdit d’exercer ses fonctions au sein de l’institution, pendant trois mois, pour " comportements portant atteinte à la dignité humaine et à la déontologie universitaire".

Octobre 2017. Plusieurs plaintes sont déposées par des étudiants des cycles de Masters professionnels en Gestion des ressources humaines, ainsi que ceux de la filière communication événementielle et publicitaire contre l'enseignant de sociologie. Des plaintes enregistrées à la pelle, contre l'universitaire. Le sociologue était accusé de versements non-conformes des frais de scolarité des étudiants dans ses propres mains, en espèces sonnantes et trébuchantes, au détriment du compte bancaire prévu pour percevoir les 500.000 Fcfa de frais de scolarité annuels des apprenants. Un écart de conduite que le recteur d'alors, Pr Francois Xavier Etoa, avait mis au compte d'une malversation financière. Charles Ngadjifni était aussi, à l'époque des mêmes faits, accusé de

"harcèlement sexuel" sur plusieurs de ses étudiantes.

Le Pr Charles Ngadjifna est-il un délinquant des amphithéâtres ? À chacun de s'en faire son idée, au vu des faits relatés.