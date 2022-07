CAMEROUN :: Reconstruction du Noso: Le gouvernement annonce la réhabilitation de plus de 30 écoles :: CAMEROON

Un an et demi après le lancement du Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement a présenté le bilan de son action. C'était vendredi dernier à Yaoundé, lors de la 4 ème session du comité de pilotage tenue à l'auditorium des services du Premier ministre.

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ( NOSO) sont en crise depuis 2016. De ce fait, elles ont connu une dégradation avancée des infrastructures de base, lorsque celles-ci n'ont tout simplement pas été incendiées, sans compter les habitations. Toutefois, le gouvernement a, le 08 juillet dernier, annoncé que bon nombre de ces infrastructures de développement, ont été réhabilitées ces 18 derniers mois, à la faveur du Plan présidentiel de reconstruction et de développement du NOSO.

Des résultats globalement jugés satisfaisants, et présentés vendredi dernier, sous l'égide du ministre, directeur du cabinet du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebune. Le bilan des 18 mois du Plan présidentiel de reconstruction et de développement du NOSO a été décliné par secteur d'activités.

Sur volet socio- économique, les rapports d'activités indiquent que :

-Plus de 800 documents officiels perdus ou détériorés ont été reconstitués ;

– Près de 20 centres et 30 écoles et réhabilités, et accueillant plus de 7 000 élèves ;

– Plus de 2 400 agriculteurs et pêcheurs dotés de matériels de travail ;

- Des << Green housse>> reconstruites ;

– 19 systèmes d’adduction d’eau construits, et alimentant plus de 170 000 personnes ;

– 120 start-ups financés et 47 coopératives accompagnées ;

– 5 caisses de crédit communautaire réhabilitées

Sur le plan financier, le Plan présidentiel de reconstruction du NOSO a reçu une somme totale de 11,9 milliards francs CFA. L'essentiel des ressources financières est l'œuvre d'un État du Cameroun appuyé par des bailleurs de fonds comme le Japon, le PNUD et le secteur privé. La seconde contribution du Cameroun, 10 milliards francs CFA est attendue. Celle-ci, avons-nous appris du ministre, directeur du cabinet du Premier ministre, sera mise à la disposition du PNUD, pendant l'exercice budgétaire courant.

D'autre part, selon le gouvernement, des négociations avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour la mobilisation totale du budget de 89 milliards francs CFA initialement prévu, se poursuivent.

Pour les 12 prochains mois, a fait savoir le coordonnateur national du Plan présidentiel de reconstruction et de développement du NOSO, Paul Tassong, par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, les communes devraient se voir plus impliquées, parce que porteuses des projets de développement des populations.

<< C'est l'être humain qui est au centre de notre action. C'est pourquoi nous nous réjouissons que jusqu'à présent, aucun mort n'ait été signalé depuis le début de notre action>>, s'est réjoui Paul Tassong. Et d'ajouter qu'une plus grande implication des communes serait un coup d'accélérateur à la décentralisation. Le membre du gouvernement n'a pas manqué de souligner le rôle joué par différentes associations religieuses ainsi que les chefs traditionnels, pour l'apaisement des tensions au NOSO.