Faire des courses, traverser en voiture ou à pieds la ruelle qui sépare le grand marché Etoudi et la gare d'Etoudi est devenu quasiment impossible à cause de la route abandonnée par les autorités à savoir le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain et la Communauté Urbaine de Yaoundé. Un petit tronçon d'une centaine de mètre dégradé, creusé par les eaux de ruissellement ; c'est même une malchance d'emprunter en ce moment de pluie cette route.

Pendant que les commerçants, les automobilistes et les ménages qui fréquentent ce grand marché nagent dans la boue et continuent à se frotter aux maladies, la mairie de Yaoundé 1er perçoit les taxes journalières et encaissent les loyers mensuels. Qui viendra donc plaider pour les citoyens de cette zone ? Le Commissariat du 6ème arrondissement situé à quelques mètres du marché est dépassé. Hors les chasseurs de prime ou awara de la Communauté Urbaine de Yaoundé du Maire de la ville Luc MESSI fréquentent ce marché pour arracher les motos et mettre les sabots sur les voitures des pauvres Camerounais.

Faut-il que le Président Paul BIYA quitte le palais d'Etoudi pour faire le travail des uns et des autres ? Dans la ville de Yaoundé, plusieurs cas similaires qui ne demandent pas la réflexion de l’architecte du bateau Titanic pour mettre les populations à l'aise. Au regard de la théorie du philosophe Thomas Hobbes qui a étudié rigoureusement la nature humaine, pour mieux comprendre comment fonctionne notre société, il finira par conclure que « l’homme est un loup pour l'homme ».