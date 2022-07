CAMEROUN :: La Galerie des cosmétiques ouvre ses portes à Douala :: CAMEROON

Le samedi 25 juin 2022 la Galerie des cosmétiques ouvrait ses portes à Douala.

Alors que les femmes sont en recherche permanente des produits de beauté à leur convenance, celles-ci ont tendance à aller se ravitailler hors du pays ce qui peut coûter beaucoup plus que prévu. L’ouverture donc de cette boutique à Douala est une superbe nouvelle pour les amoureux de la beauté, ceux là qui aiment prendre soin de leurs corps.

Dans cette boutique, on trouve des accessoires pour tout et pour tous. C’est à dire qu’il n’y a pas que des laits de beauté qui sont commercialisés. En effet, on y trouve des parfums également, des vitamines etc. Il faut noter que la plupart des produits de la galerie des cosmétiques sont des produits bio et en quantité ce qui permet d’obtenir un résultat optimal sur le long terme à tous les clients. En gros, à la Galerie, on parlera difficilement de rupture de Stock car, elle est là pour faciliter la tâche au Camerounais.

La galerie des cosmétiques, un carrefour international

La galerie des cosmétiques regroupe en son enceinte les produits de plusieurs pays le Cameroun y compris. C’est un concept qui a été créé pour regrouper les meilleurs produits venant des États Unis et de la France et des meilleurs au Cameroun.

Pour justifier son choix d’ouvrir cette boutique, la promotrice de la galerie des cosmétiques Nadine Sylvie Miaffo a glissé quelques mots à la presse lors de la cérémonie d’ouverture officielle: « Nous avons voulu regrouper tout celà dans un magasin pour avoir les produits de l’étranger et les meilleurs du Cameroun tout près de vous… Les clients aiment acheter les produits à l’étranger, on voudrait qu’ils aient tout regrouper dans le même magasin et de très bonne qualité. On ne voudrait pas que le client se retrouve en train d’aller acheter des produits de mauvaise qualité. On a voulu ramener tout ce qui est bien et à des prix raisonnables auprès du client »

Une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui se déplacent habituellement pour se procurer certains produits. La galerie des Cosmétiques est situé à Akwa en face du lycée d’Akwa et est ouvert de lundi à samedi de 08h à 19h.