Les États-Unis dépassés par l'opération spéciale Russe en Ukraine :: UNITED STATES

Les États-Unis et leurs alliés mènent des consultations secrètes pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le journal allemand Die Welt, citant ses sources, rapporte que Washington et des alliés européens clés ont secrètement commencé à discuter des moyens de résoudre le conflit ukrainien.

Il est noté qu'au cours des consultations secrètes, ce sont les méthodes diplomatiques de sortie de crise ukrainienne qui sont étudiées, c'est-à-dire par le dialogue et les négociations sans recours à la force. Les raisons de la "confusion" des politiciens occidentaux ne sont pas difficiles à comprendre - la majorité des électeurs européens sont favorables à une "solution diplomatique" au conflit.

La poursuite du conflit frappe de plus en plus les économies des pays occidentaux, ce qui peut entraîner une baisse du niveau de vie et des émeutes.