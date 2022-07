CAMEROUN :: Un hypermarché voit le jour à Yaoundé. :: CAMEROON

Annoncé et attendu depuis des mois, c'est finalement le 5 juillet 2022 que Playce le plus grand centre commercial de l’Afrique centrale a été inauguré en présence d'une foule incalculable des habitants de la cité capitale venue vivre en direct cet évènement. Le Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence de la République Ferdinand NGOH NGOH en personne au nom du Président de la République a procédé à l’ouverture officielle de cet hypermarché au centre-ville de la capitale Yaoundé.

Dans le quartier Warda face palais des sports, le groupe français CFAO Consumer Retail a choisi un espace stratégique accessible facilement pour bâtir un hypermarché de rêve sur une vaste surface de 35 000². Un bâtiment flambant neuf de 17 000m² abrite un hypermarché Carrefour, une galerie marchande de 50 boutiques des marques locales et internationales ; des restaurants avec des terrasses intérieures et extérieures pouvant accueillir jusqu’à 500 places, un parking de 400 voitures permettant la fluidité de la circulation à l'enceinte du centre commercial.

Lieu de détente et récréatif par excellence, le client ne saurait venir et repartir sans satisfaction. Ainsi, plus de 20.000 références d'articles seront proposés. Qui vont des équipements de la maison, des vêtements pour toute la famille, secteur de la beauté, des jouets, des produits de parfumerie, des vins des caves de qualité supérieure, la boulangerie pâtisserie, la boucherie et une poissonnerie haute de gamme.