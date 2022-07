Nestlé encourage les familles à consommer les aliments riches en fer au Cameroun :: CAMEROON

Une journée de sensibilisation sur l’importance d’une alimentation riche en fer a été organisée par Nestlé Cameroun à l’attention des medias à Douala. Le fer comme micro-nutriment était le centre des préoccupations des panelistes qui étaient réunis autour de la campagne « une santé de fer »

Le bien fondé de l’engagement de Nestlé se trouve dans les constats des experts en la matière. Les scientifiques et les nutritionnistes insistent sur L’importance du Fer dans la construction de l’organisme solide. Sa carence peut avoir des conséquences catastrophiques dans l’organisme des populations, surtout des couches vulnérables telles que les enfants et les femmes enceintes. De fait, les statistiques font état de ce que, 6 enfants de moins de 5 ans sur 10 sont atteints d’anémie et 40% des femmes 15 à 49 ans en souffrent également. C’est dans ce cadre que Nestlé a choisi de faire de l’éducation nutritionnelle à travers la campagne « santé de fer » qui vise à emmener les familles à consommer régulièrement les aliments riches en fer.

Autour de la table, le Dr Bulu Benedictus, pédiatre et Samuel Fotso, nutritionniste ont édifiés les hommes de medias sur l’importance et les méfaits de la carence en fer dans l’organisme. On apprendra du Dr Bulu que le fer entre dans la fabrication du sang qui est pour l’homme un élément vital. Par conséquent, une carence en fer peut avoir des effets néfastes dans le système immunitaire et nerveux, peut provoquer l’anémie, des troubles de croissance et de développement chez l’enfant et la femme enceinte. Cette situation qui affecte surtout les femmes et les enfants a pour cause essentielle une alimentation pauvre en fer.

Face à ce qui apparait comme un fléau alimentaire et pour pallier, Samuel Fotso a apporté des astuces simples et pratiques pour consommer les aliments riches en fer au quotidien. Aussi, comme le corps humain ne sait pas fabriquer le fer et les acides aminés, le nutritionniste a recommandé de consommer les aliments riches en fer. Ceci passe par une éducation nutritionnelle qui brise l’ignorance. Une éducation qui recommande une alimentation équilibrée au quotidien composée de féculents (communément appelé complément au Cameroun) des lipides et protéines qui doivent être pris à des proportions bien définies. Il s’agit par exemple de la viande, du poisson, des œufs, du lait auxquels on peut associer des fruits, du haricot, de l’arachide, des légumes…

Au finish, ces échanges riches en éducation nutritionnelle de lutte contre la carence en fer ont fait dire à Aboubacar Coulibaly, administrateur général de Nestlé Cameroun que « Nous comptons activement sur les medias et bloggeurs pour sensibiliser régulièrement les familles sur les bonnes pratiques pour avoir une alimentation riche en fer. La lutte contre la carence en fer interpelle tous les acteurs de notre société et chacun d’entre nous doit apporter sa contribution pour aider les familles à s’alimenter sainement pour rester en bonne santé »