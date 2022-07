CAMEROUN :: COMMENT LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECA) VA ACCELERER LA MISE SUR PIEDS ... :: CAMEROON

COMMENT LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECA) VA ACCELERER LA MISE SUR PIEDS DES ETATS-UNIS D’AFRIQUE

Le rêve des pères fondateur de l’UA, des fédéralistes comme Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Keneth Kaunda sur le point de se réaliser grâce à la mise sur pieds de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).



Durant des décennies les africains ont été cloisonnés chacun sur son territoire à travers une institution OUA bâtie sur la base d’un rapport de force dominant du bloc de Monrovia constitue des pays en majorité francophone. A travers le principe de zone franche et communautés sous régionales, l’Afrique a été balkanisé. Ceci réduisant ainsi le brassage entre les peuples, la communication entre les peuples, empêchant tout échange commercial entre les peuples et communautés.



Parmi les éléments clés indispensables l’on a le commerce inter-état, la circulation économique des personnes et des services, les infrastructures, la paix et la sécurité . La conséquence directe de ces éléments a été qu’il était plus facile pour un pays africain de vendre ses produits en occident que de le vendre à son voisin sur le continent. Il était plus facile de partir de Douala pour Paris que de faire Douala-Lusaka.



Cette balkanisation réduisait la capacité productrice des paysans, éleveurs, artisans, tous ces acteurs qui constituent le socle du développement économique.

La zone de libre échange est désormais la solution à cette balkanisation du continent, et au cloisonnement des populations .

Elle permet et facilite le commerce inter-état, les mouvements et brassages entre communautés, le tout facilité par la construction des routes transnationales et la prolifération des marchés frontaliers entre les différents pays.