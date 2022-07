CAMEROUN :: QUI VA DEVELOPER LE PROJET DE BAUXIME DE MINIM MARTAP? :: CAMEROON

Canyon Resources va investir 162 milliards pour développer la Bauxite de Minim-Martp , elle compte sur les promesses de financement d’une entreprise chinoise, son partenaire chinois MCC-CIE . En clair, les Australiens de Canyon n’ont pas d’argent et espèrent que les chinois financeront le projet.



Pendant ce temps, une entreprise publique chinoise spécialisée, la China rail way N°5 engineering group Co, Ltd (CREC 5) soutenue par la Sonamine a déjà signé un MoU pour le développement des gisements de bauxite sur ces sites ainsi que la mise en place des industries connexes.



Canyon Ressources crée en 2009 n’a visiblement pas assez d’expérience contrairement aux chinois, le projet de Minim à en croire les informations disponibles sur le site serait le tout premier gros projet minier.