Le CAMEROUN REMPORTE LE 2E PRIX LORS DE LA GRANDE FINALE « HUAWEI ICT COMPETITION 2021-2022 :: CAMEROON

DONGMO TEMFACK Kevin Steve, TALLA FOPA Yassair Abdel tous deux étudiants de l’Université de Douala et KUETE Berry Orian étudiant de SUP’PTIC. Sont les jeunes talents qui ont hissé le Cameroun à la 2e place de l’édition 2022 de la Huawei ICT Compétition. Ce concours international lancé par le géant des télécoms Huawei qui parvenu à sa 6e édition a vu des équipes venues de divers pays à travers le monde participer à la grande finale internationale le samedi 18 juin 2022 et dont les résultats ont été dévoilés le samedi 25 juin 2022.

Pandémie Covid-19 oblige, les 44 pays en compétition lors de cette grande finale parmi lesquels le Cameroun y ont participé en ligne et la team Cameroun encadrée par l’enseignant certifié Huawei de l’Université de Douala MAKA MAKA Ebenezer s’est adjugée le 2e prix.

Après avoir terminé troisième lors de l’édition précédente, cette progression visible du Cameroun démontre la valeur de ses talents en matière et TIC.

Il faut noter que Huawei ICT Competition est un concours de talents en TIC qui permet de promouvoir le développement de l'écosystème des talents TIC et de créer un pont entre l'industrie et l'éducation. Les étudiants camerounais y ont participé cette année en ligne depuis les bureaux de Huawei Cameroun à Douala en configurant des réseaux complexes lors d’une épreuve pratique pendant 8 heures de temps. Cette édition très particulière a connu la participation de 150 000 étudiants provenant de 2000 universités et grandes écoles à travers 85 pays et régions.

DONGMO TEMFACK Kevin Steve, le « capitaine » de l’équipe Cameroun dira à ce propos : « S’il y’a une chose que je n’oublierai jamais de cette édition ce sont les efforts perpétuels que nous avons engagés pour être bien préparer et ainsi affronter les étapes régionale et mondiale de cette compétition. Les nuits de travails acharnés et le temps passé avec mes coéquipiers TALLA FOPA Yassair Abdel et KUETE Berry Orian m’ont été très bénéfiques. Sans toutefois oublier le coaching de notre instructeur M. MAKA MAKA Ebenezer ainsi que les efforts que menait Huawei Cameroun afin de nous aider à l’obtention de cette réussite que nous avons eue à cette phase mondiale. Pour cela, je tiens à remercier Huawei Cameroun qui a mis à notre disposition des moyens et outils qui étaient d’une importance capitale lors de cette préparation ».

Il convient de noter que cette année, Huawei ICT Competition a connu une très grande mobilisation d’étudiants, tant sur le plan national (camerounais) que sur le plan international.

Pour Mme Edmonde Djiokeng Teboh, Directrice des Relations Publiques de Huawei zone CEMAC : « cette coopération entre Huawei et les universités camerounaises en passant par le MINESUP a longtemps porté ses fruits aussi bien dans le transfert et le développement des compétences que dans l’employabilité des jeunes camerounais qui sont devenus aujourd’hui non seulement plus compétitifs sur le marché de l’emploi mais aussi de véritables créateurs d’emploi ». Elle a aussi indiqué que : « Le souhait de Huawei est que cette compétition qui s’inscrit dans le cadre du transfert de compétences à la jeunesse camerounaise initié par Huawei depuis 2016 participe à l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 telle que voulue par le Président de la République S.E.M Paul BIYA à travers les TIC ».

A ce propos, M. Wilfred NYONGBET GABSA, Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur a présenté au nom de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur ses sincères remerciements à l’endroit de Huawei pour sa participation au développement de l’économie numérique du Cameroun à travers les TICs qui constituent un accélérateur indispensable pour la croissance et le développement du Cameroun. Par la suite il a félicité et encouragé les 03 lauréats en ces mots : « vous êtes nos lions indomptables sur le plan académique, nos sincères félicitations et nos encouragements pour votre brillante prestation qui honore notre pays et porte très haut son flambeau ».

Cette autre édition de Huawei ICT Compétition au Cameroun aura rassemblé le Gouvernement, le MINESUP, les Universités et les grandes écoles du pays. Mais aussi des partenaires tels que MTN et CAMTEL qui ont sponsorisé la finale nationale en décembre 2021 par divers prix remis aux 10 meilleurs étudiants camerounais vainqueurs de cette étape.

A propos de Huawei

Huawei est une entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Aujourd’hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays dans le monde.