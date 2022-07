ROYAUME-UNI :: Boris Johnson quitte Downing Street après 2 ans et 349 jours au pouvoir :: UNITED KINGDOM

"C'est clairement la volonté du parti conservateur qu'il y ait un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre" a déclaré Boris Johnson, 58 ans.

Le désormais ex-premier ministre britannique s'exprimait ce jeudi dans une courte allocution devant Downing Street.

Après 2 ans et 349 jours au pouvoir, marqués par le Brexit dont il était le héros, la pandémie, l'invasion russe en Ukraine, une inflation record et une montée des conflits sociaux, Boris Johnson, 58 ans, a été poussé vers la sortie par son propre camp, lassé par les scandales à répétition et ses mensonges.

Une série de scandales l'accablaient: le "partygate", les fêtes illégales organisées à Downing Street durant le confinement anti-Covid ainsi que son arrogance selon ses détracteurs.

C'est ainsi qu'au fil des jours, Boris Johnson a perdu la confiance du parti conservateur. Alexander Boris de Pfeffel Johnson est né le 19 juin 1964 à New York (États-Unis). Sa succession est désormais ouverte à la tête du gouvernement Britannique.

Avec le départ de Boris Johnson, Penny Mordaunt, 49 ans, est devenue la grande favorite pour devenir Premier ministre. Elle est député de Portsmouth depuis 2010.

Rishi Sunak, Liz Truss, Ben Wallace et Sajid Javid sont largement pressentis pour le remplacer.