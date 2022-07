CAMEROUN :: COUPE TOP: PLACE A LA NOUVELLE CUVEE!! :: CAMEROON

L’édition 2022 du tournoi de détection le plus célèbre du Cameroun est lancé

Mardi 05 juillet 2022, les responsables de la société anonyme des brasseries du Cameroun étaient face à presse à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse de lancement de la coupe top.

Pour cette 33è édition, près de 5000 jeunes se sont lancés depuis lundi 04 à l'assaut des 11 places disponibles pour intégrer l'Ecole de Football Brasseries du Cameroun, pour le compte de cette année. L'édition de 2022 a été baptisée >> Ton Mondial commence ici! » et au rang des innovations, on note que ce sont six Lions Indomptables du Cameroun en activité qui seront les parrains de cette édition. Aussi, des récompenses seront prévues pour les jurys qui auront eu le nez creux de dénicher des perles rares durant les présélections. Une grande première.

Les jeunes talents de 12 ans détectés disputeront un mini tournoi et 66 jeunes seront attendus au centre de L'EFBC pour le test final. le 21 juillet 2022. De ces 66, on retiendra 28 enfants pour la finale, le 23 juillet et à l'issue de cette finale, les 11 élus intégreront la prestigieuse EFBC, le lendemain. L'objectif des Sociétés Anonymes des Brasseries du Cameroun est de pourvoir en talents le football Camerounais. Cela passe par la détection à travers des compétitions comme la Coupe Top et L'EFBC se charge de développer le talent de ceux qui ont été retenus », comme l'a expliqué le Manager Général de l'EFBC, Jean Flaubert Nono.