Cryptomonnaie : l'affaire Liyeplimal rebondit en Russie

L’affaire Global Investment Trading connait des rebondissements en Russie. Global Investment Trading, société spécialisée dans les placements en cryptomonnaie, plus connue sous le nom Liyeplimal, et son promoteur, Émile Parfait Simb (photo), sont poursuivies devant les juridictions russes par des souscripteurs notamment pour « escroquerie ».

En effet, plus de 700 souscripteurs, agissant en leur compte personnel, ont déposé, le 05 juillet 2022 à Moscou, une citation directe devant le tribunal correctionnel de Moscou, pour « escroquerie et roublardise ». La plainte vise Émile Parfait Simb et compagnie

Les plaignants, qui estiment leur préjudice à plus de 5,2 milliards de F CFA (7,94 millions d’euros), ne représenteraient qu’une partie des 300 000 souscripteurs potentiellement concernés à travers le monde.

Des plaintes contre le promoteur de Liyeplimal et mandataires ont été également enregistrées au Cameroun, à Interpol au Federal Bureau of Investigation (FBI), en France, en Allemagne. On parle de plus de 300 000 personnes qui auraient investi dans la crypto monnaie dans l’espoir d’avoir des gains financiers plus consistants.

Émile Parfait Simb a quitté le Cameroun clandestinement pour la République centrafricaine et la Russie où il se trouverait.