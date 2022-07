CAMEROUN :: Train Express Douala-Yaoundé : 1an, 750 voyages, 150 milles passagers pour un CA de 680 millions :: CAMEROON

Depuis plus d’un an, le train Express a repris du service entre Douala et Yaoundé. Un voyage de presse a été organisé par le ministère des transports en collaboration avec son prestataire Camrail.

Un an après son lancement, le train continue de siffler. Ce voyage d’anniversaire a été marqué par des arrêts de 2 minutes chacun, aux gares d'Edea, Messondo, Eseka, Makak, et Ngoumou. Au bout du voyage, le timing a été respecté, c'est-à-dire un parcours de 4h30 mn. A l’intérieur de chaque voiture, l’ordre était de mise : à chaque ticket de voyage, correspondait une place assise. Il y avait aussi, au cours du voyage l’omniprésence des agents de sécurité, mais aussi des hôtesses pour les diverses sollicitations. Y était aussi, omniprésent le très connu contrôleur qu’on reconnaissait à son képi et son sac en bandoulière et plein de tickets de voyage pour les petits malins qui auraient franchi sans payer.

A la gare de Yaoundé, le train a sifflé l’arrivée, il était 11 h net. Dans hall, Claude Misse Ntone, Directeur ferroviaire au ministère des transports et Yombo Charles René, Directeur des affaires institutionnelles à Camrail attendait pour une conférence avec les journalistes. Il s’agissait d’un bilan, un an après le lancement du train express. Aussi, après un an de service, un bilan de près de 750 voyages, plus de 150 milles passagers pour un chiffre d’affaire de 680 millions répond t il aux attentes des usagers ? Le transport ferroviaire qui, croit on savoir assure plus de sécurité et n’est pas tributaire des conditions atmosphériques reste t il le parent pauvre du transport des personnes et des biens au Cameroun ? Pour Misse Ntone, s’il est vrai que le transport par train est déficitaire, l’Etat du Cameroun, par des subventions travaille pour améliorer et donner une nouvelle visibilité au train.

Bien plus, si le transport des voyageurs est une charge exclusive du ministère du transport, la Société Camrail comme partenaire s’emploie dans l’amélioration des conditions des voyageurs par train. A l’occasion la presse a sollicité de l’operateur de transport ferroviaire des annonces fortes. Et Camrail s’est engagé dans l’amélioration du temps de parcours, la sécurité sur le parcours par des séances éducatives avec les villageois et les chefs traditionnel. Et surtout acquérir de nouvelles voitures pour satisfaire le demande de plus en plus grandissante.