La MISS 30, enjeu stratégique face aux opportunités qu’offre l’entrée en vigueur de la zone de libre- échange continentale africaine

Défenseure avérée de l’intégration sous régionale et continentale, personne ressource au sein du Comité National Zlecaf de la République du Cameroun présidé par Mr Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Madame Justine Diffo a mis sur pieds un dispositif de concrétisation de la Zlecaf : Doing Business on Africa (y compris Miss30) et Africa Business Week.



Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de la Zone de libre- échange continentale africaine (Zlecaf), la MISS 30 (mutuelle d’inclusion sociale et de solidarité à l’horizon 2030) croit au commerce intra-africain dont le rapport 2022 a été rendu public le 17 juin lors de la 29e édition des assemblées annuelles du Groupe bancaire Afreximbank.

Ce rapport indique que grâce à l’entrée en vigueur de la Zlecaf, le commerce intra-africain a augmenté de 18% en 2021.Des statistiques à l’origine de la réunion du 30 Juin de la MISS 30 relative à la mise en place d'une société coopérative financière, instrument de financement inclusif des producteurs locaux pour une meilleure compétitivité dans le commerce international.

Promotrice de GCBF (Global Capacity Building Foundation), Pr Justine Diffo contribue à la transformation structurelle des cibles bénéficiaires à travers les actions socio-économiques et humanitaires axées sur les objectifs de développement intégral et inclusive des peuples.

En se greffant à la stratégie nationale de développement en 2030, la MISS 30 entend transformer l’environnement économique camerounais à travers l’industrialisation par des solutions endogènes.

Un comité de pilotage forme de six membres a été mis sur pieds pour accélérer le processus de mise en place de la Mutuelle d’inclusion sociale et de solidarité à l’horizon 2030.Notons que la MISS est une mutuelle qui regroupe plusieurs dizaines d’entrepreneurs et opérateurs économiques de divers secteurs d’activités .