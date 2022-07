Cameroun-Aeronautique : l’innovation qui vient d’Afrijet :: CAMEROON

Le monde devient de plus en plus connecté, le numérique devient incontournable pour tous les secteurs d’activité. Bien évidemment nul n’est épargné par cette vague de révolution qui ravage tout sur son passage poussant aux changements de méthodes et à l’actualisation de tout. C’est ce que la compagnie de transport aérien Afrijet et met tout simplement en pratique.

Ce 02 juillet à Douala l’entreprise était face à la presse pour présenter ses innovations et donner les raisons pour lesquelles ses services sont meilleures pour tous. Cette conférence de presse marquait un tournant décisif dans l’expansion et la vulgarisation d’Afrijet au Cameroun. En effet, c’est au cours de cette conférence que l’entreprise Gabonaise a présenté son service numérique comme bon moyen pour toutes les procédures de voyage (Une application android et un site web facile à utiliser).

Afrijet n’est pas nouveau au Cameroun

Pour son grand retour sur le territoire Camerounais, Afrijet revient avec plusieurs innovations. Il est vrai qu’on en a pas entendu parlé depuis plusieurs années. Justement, le premier vol d’Afrijet au Cameroun date de 2018. Fondé en 2005 au Gabon plus précisément à Libreville, c’est en 2018 que Afrijet lance son premier au Cameroun à destination de Libreville. Comme plusieurs entreprises, le covid 19 a marqué un frein aux activités d’Afrijet. Reprenant ses activités, l’entreprise aéronautique revient plus outillée que jamais et à la mode. En effet, Afrijet dispose d’un site et d’une application pour faciliter les transactions de ses clients et même si un moyen de paiement n’est pas encore effectif, il ne tardera pas à y être ajouté pour faciliter la communication avec les clients et faciliter la transition vers un service digital encore plus complet et efficace. C’est ce Fadimatou NOUTCHEMO SIMO a fait comprendre à nos amis de la presse lors de la conférence de presse : « A travers notre application Afrijet, on offre la possibilité aux citoyens d’acheter leurs billets et faire leurs réservations(…). Ce ne sont pas que les tarifs qui sont avantageux. On a aussi des bagages. Ça leur donne la possibilité d’acheter des excédents de bagages à des tarifs réduits (…). Notre vision c’est de moderniser, changer, apporter l’innovation ». Pour la directrice générale d’Afrijet Cameroun, on est en passe de développer le secteur du tourisme car pour elle, le développement de l’aéronautique est l’un des facteurs majeurs clés.

Afrijet, le conquérant

Afrijet emploie près de 250 Personnes au Gabon, Congo, Cameroun, Tchad, Guinée Equatoriale. Avec la reprise de ses activités, l’entreprise ouvre les lignes Cotonou et Bata et le vol inaugural de cela est prévu pour très bientôt. Lors de la conférence de presse, Afrijet fait savoir qu’elle est certifiée IOSA (Iota Operational Safety Audit) et entend bien mettre tout son potentiel en œuvre. En effet, l’entreprise est devenue en 2019 la première compagnie aérienne de la zone Cemac. Pour s’installer sur son trône et conquérir l’Afrique, Afrijet entrevoit des collaborations avec d’autres agences pour faire de l’Afrique Centrale en particulier une région où il est facile de voyager par les airs. Dès septembre prochain, il sera désormais d’envoyer ou de recevoir des colis en 24h avec Afrijet.