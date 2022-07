CAMEROUN :: Lettre de protestation du médiateur universel suite aux propos des autorités espagnoles sur le Mali :: CAMEROON

SON EXCELLENCE MONSIEUR L’AMBASSADEUR DU ROYAUME D’ESPAGNE AU CAMEROUN. Vives protestations contre les propos de votre Ministre des affaires étrangères sur le Mali

Monsieur l’Ambassadeur,

En saisissant l’occasion pour vous assurer de ma plus grande convivialité de même que mes souhaits pour un séjour des plus heureux en terre camerounaise, mon pays, je m’impose le devoir de vous porter la voix des millions d’Africains, qui manifestent leur colère, à la suite des propos tenus par le ministre des affaires étrangères de votre pays, lors du dernier sommet de l’OTAN en Espagne.

Monsieur l’Ambassadeur,

L’immense majorité des Africains, quel que soit le niveau d’éducation et de formation des uns et des autres, n’a jamais réellement cru en une coopération internationale honnête, de même qu’à une coexistence pacifique débarrassée de toute ruse de domination, d’exploitation, de profit et d’humiliation entre les peuples. Mais néanmoins, nous avons continué et continuons de croire, au minimum de sagesse et de précaution, dans l’art de conduire la confrontation et la compétition logique entre les intérêts divergents.

En effet en déclarant avec une liberté déconcertante que l’OTAN, organisation militaire agressive et conquérante aux méthodes de pirates des mers, pouvait se donner la liberté de violer la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République du Mali, le chef de votre diplomatie a allumé un incendie potentiellement ravageur dans les cœurs des Africains, leur rappelant au passage que votre pays fait partie des nations qui ont endeuillé et ruiné de nombreux peuples dans plus d’un continent. Des excuses immédiates ou tardives, n’ont rien pu y changer et n’y changeront rien. Mais il demeure important de vous rappeler, qu’aujourd’hui mieux qu’hier, les peuples opprimés du sud, sont déterminés à redoubler de luttes et d’ingéniosités, pour se faire respecter et s’imposer à l’Occident.

Très hautes considérations./.