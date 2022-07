CAMEROUN :: Alex Gustave Azebaze "Le Coq Sportif devrait plutôt livrer ceux qui perçoivent les commissions " :: CAMEROON

Le journaliste Alex Gustave Azebaze suggère à l'équipementier français , Le Coq Sportif à rendre public l’identité de ceux ou celles qui prennent ou qui ont pris les commissions lors de la signature de leur contrat avec la Fédération camerounaise de football.

Alors que son contrat devrait s’achever en 2023, l’équipementier français « Le Coq Sportif » a vu son contrat résilier par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Selon un communiqué signé depuis le 24 juin par le secrétaire général par intérim de la Fédération, Blaise Djounang

Cette décision de la FECAFOOT n'a du tout pas plu à l’équipementier qui, par le canal d'un communiqué a répondu à la Fecafoot.

«Cette décision prise de façon unilatérale et brutale intervient alors même que Le Cop Sportif a délivré tous ses engagements contractuels depuis plus de trois en accompagnant la Fecafoot depuis la Coupe du Monde féminine en 2019 et plus récemment de l’équipe masculine première lors de la CAN 2022. De plus à ce jour, la Fecafoot a validé les maillots développés par Le Cop Sportif pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, équipements qui sont homologué par la Fifa. Le Cop Sportif a dès lors saisi la Fecafoot et son président Samuel Eto’o, afin d’engager les discussions nécessaires, dans un esprit constructif et respectueux des engagements réciproques. Nous ne doutons pas que cet échange permette de pouvoir poursuivre sereinement la collaboration contractée par la Fecafoot et Le Cop Sportif»,écrit Le Cop Sportif.



Pour le journaliste Alex Gustave Azebaze, Le Cop Sportif devrait plutôt livrer les gens qui perçoivent les commissions depuis la signature du contrat.

«Messieurs de Le Coq Sportif, pour avoir une chance de garder votre business à la Fecafoot dites au président Samuel Eto’o ceux qui prennent les commissions depuis la signature. Après on verra s’il faut vous confirmer sans ces dessous de table», a écrit le journaliste.