MONDE ENTIER :: Aviator, le jeu de divertissement de nouvelle génération disponible dans notre casino en ligne :: WORLD

Le jeu Aviator est populaire parmi les joueurs du monde entier. Les raisons de sa popularité sont très simples - Aviator personnifie l'idée de chance, de risque et de chance. L'avion décolle et ensuite tout ne dépend que de vous. Vous voulez gagner une grosse somme d'argent ? Eh bien, prenez des risques et, peut-être, l'avion volera-t-il longtemps, augmentant ainsi vos gains. Ou ne voulez-vous pas risquer beaucoup et gagner un peu à chaque fois, en augmentant progressivement le solde de votre compte ? Pourquoi pas, cette stratégie fonctionne aussi.

Gagnez des multiples en quelques secondes ! Aviator est construit sur un système équitable éprouvé, la seule véritable garantie d'honnêteté dans l'industrie du jeu à l'heure actuelle.

Voyons comment jouer Le pilote frappe facilement trois (1-2-3):

(01) Parier avant le décollage.

(02) Regardez votre avion chanceux décoller et vos gains augmenteront.

(03) CASHOUT avant que l'avion ne disparaisse, gagnez X fois !

N'oubliez pas que si vous n'avez pas le temps de retirer votre argent avant que l'avion porte-bonheur ne s'envole, votre pari est perdu. Le pilote est une pure excitation ! Risque et victoire. Tout est entre vos mains !

Quelques détails, fondez-vous dans le maxi de gains ! Les multiplicateurs de gains commencent à 1x et augmentent au fur et à mesure que les avions chanceux décollent.

Vos gains sont le multiplicateur que vous encaissez multiplié par votre mise. Avant le début de chaque tour, notre générateur de nombres aléatoires d'équité éprouvée génère des coefficients pour que les avions chanceux volent. Vous pouvez vérifier l'honnêteté de cette génération en cliquant devant le résultat dans l'onglet Historique Caractéristiques du jeu pilote.

À propos des paris et des retraits Sélectionnez le montant et appuyez sur le bouton "Miser" pour placer votre pari.

En ajoutant un deuxième tableau de paris, vous pouvez placer deux paris en même temps. Pour ajouter un deuxième panneau de pari, cliquez sur l'icône plus située dans le coin supérieur droit du premier panneau de pari.

Appuyez sur le bouton "Retirer" pour retirer vos gains. Votre profit est le pari multiplié par le facteur de retrait. Si vous n'encaissez pas avant le décollage de l'avion, votre pari est perdu.

À propos de la lecture automatique et des retraits automatiques La lecture automatique peut être activée à partir de l'onglet Autos du panneau Paris en cochant la case Pari automatique. Une fois activés, les paris sont placés automatiquement, mais pour retirer de l'argent, vous devez appuyer sur le bouton "Retirer" à chaque tour.

Si vous souhaitez que vos paris soient automatiquement retirés, veuillez utiliser l'option "Retrait automatique". Les retraits automatiques sont disponibles à partir de l'onglet "Automatique" du panneau de paris. Une fois activés, vos paris seront automatiquement encaissés lorsque le facteur saisi sera atteint. Paris en direct et statistiques Sur le côté gauche de l'interface du jeu (ou sous le panneau des paris sur les appareils mobiles) se trouve le panneau des paris en direct.

Ici, vous pouvez voir tous les paris pour le tour en cours. Dans le panneau "Mes paris", vous pouvez voir tous vos paris et retraits. Dans le panneau supérieur, vous pouvez trouver des statistiques de jeu . Vous pouvez parcourir les gains par montant ou facteur de retrait et voir le plus grand facteur de rotation. discussion en jeu Sur le côté droit de l'interface de jeu (ou après avoir appuyé sur l'icône de chat, dans le coin supérieur droit de l'interface mobile), il y a un panneau de chat. Dans le chat, vous pouvez communiquer avec d'autres joueurs. De plus, des informations sur les énormes gains sont automatiquement publiées dans le chat. Paris gratuits Vous pouvez vérifier l'état de vos paris gratuits depuis le menu du jeu > Paris gratuits. Les paris gratuits sont attribués par l'opérateur ou Rain Feature. Fonction pluie La fonction de pluie dépose un certain nombre de paris gratuits dans le chat.

Vous pouvez réclamer votre pari gratuit en appuyant sur le bouton "Réclamer". Les paris gratuits sont attribués par l'opérateur ou d'autres joueurs. Vous pouvez également déposer un certain nombre de paris gratuits pour d'autres joueurs depuis le panneau "Rain" en appuyant sur le bouton "Rain" en bas du chat. Randomiser Chaque coefficient de spin est issu de l'algorithme "Provably Fair", totalement transparent et 100% juste. En savoir plus sur Proven Equity Systems Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres Provably Fair à partir du menu Jeu > Paramètres Provably Fair. Vous pouvez vérifier l'équité de chaque tour en cliquant sur l'icône devant le résultat dans l'onglet 'Mon pari' ou 'Top'. Autre Si la connexion Internet est interrompue alors que le pari est actif, le jeu sera automatiquement encaissé avec le facteur actuel et le montant du gain sera ajouté à votre solde.

En cas de dysfonctionnement du matériel/logiciel de jeu , tous les paris et paiements de jeu concernés sont annulés et tous les paris concernés sont remboursés.

Vous voulez jouer à Aviator et faire beaucoup de gain ? juste un clic sur ce lien : supergooal.cm/fr/casino-en-ligne/game/spribe-casino/aviator