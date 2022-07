CAMEROUN :: l’ACAMET célèbre la journée mondiale de la métrologie :: CAMEROON

En prélude à la journée mondiale de la Métrologie, l’association des professionnels de la métrologie (ACAMET) organise les 04 et 05 juillet 2022 au GICAM des journées portes ouvertes de la métrologie.

L’objectif majeur de ces journées c’est de faire un état des lieux de ce secteur d’activité afin d’identifier les acquis à améliorer d’une part et les éléments qui peuvent constituer des obstacles à la numérisation et la digitalisation des travaux météorologiques.

Ceci passe par la sensibilisation de tous les acteurs (institutionnels, privés …) sur les défis qu’impose l’ère numérique, l’Identification les startups afin d’impliquer les ressources camerounaises dans le processus de numérisation et de digitalisation du secteur de la métrologie; La mise sur pied d’une plateforme d’échange entre le secteur public et privé à travers des journées techniques et thématiques etc.

Notons que l’ACAMET a été créée pour faciliter et promouvoir le développement de ses membres et de la météorologie au Cameroun.

Pour cette année, le thème est en rapport avec le numérique qui de jour en jour devient plus important. Effectivement, les mutations technologiques et numériques modifient de manière très rapide et profonde notre environnement et nos habitudes. Ainsi l’ère du numérique crée un nouvel environnement qui bouleverse nos économies, nos industries et leurs usages. Raison pour laquelle le thème choisi est : « La métrologie à l’ère du numérique ». Notons que la journée mondiale de métrologie se célèbre chaque 20 Mai partout dans le monde mais, cette date coïncide avec la célébration de la fête Nationale du CAMEROUN raison pour laquelle chaque année elle est décalée et renvoyée à une date ultérieure. Pour l’édition 2022, la journée mondiale de métrologie sera célébrée le 15 juillet 2022 à Yaoundé.

Deux jours intenses au GICAM pendant ces journées portes ouvertes

C’est en présence du Directeur de la Métrologie de la Qualité et des prix NOAH AVA Freddy représentant du ministre du commerce que cet événement a débuté ce 04 juillet au siège du GICAM à Douala. Plusieurs participants y ont pris et sont attendus pendant ces deux jours (Structures agrées dans les différents domaines métrologiques, Structures détentrices des instruments de mesure (agroalimentaire, pharmaceutique, BTP, logistique, le commerce de grande surface, produits pétroliers …), Les institutions, Etudiants de l’Institut Africaine de l’Informatique, Etudiants de la section Prix Poids et Mesure de l’ENAM, Conseil national de la consommation).

Lors de son mot d’ouverture, le président de l’ACAMET Mr Ephreim TCHAKOUNTE a présenté les objectifs de ces journées portes ouvertes tout en saluant et remerciant la présence du représentant du MINCOMMERCE tout en rappelant que tous les acteurs de la métrologie doivent s’allier pour que ensemble ils procureront des résultats qui permettront l’essor de la production dans l’économie Camerounaise.

Face à la presse ce 04 juillet, le président de l’ACAMET Mr Ephreim TCHAKOUNTE a souligné l’importance de la métrologie et a rappelé les problèmes qui bloquent son évolution au Cameroun : « On est dans un écosystème économique très compliqué, ce qu’il faut dire c’est qu’il y’a les problèmes règlementaires, les problèmes de professionnalisme des acteurs, les problèmes de déontologie… ».

Par la suite, il ajoute que les entreprises elles-mêmes sont un problème car ne prennent pas toujours en compte la place de l’acteur métrologue qui est au service de l’entreprise.

« Le météorologue intervient à tous les niveaux car il rassure tout le monde... » déclara le président de l’ACAMET pour répondre à la question de savoir quel est l’impact de la métrologie dans le quotidien des personnes. « Ce n’est pas que des discours, vous ne pouvez pas rendre compte de ce que nous faisons à l’arrière » lança-t-il pour répondre à un confrère qui considère cela comme des discours inutiles et sans suites.