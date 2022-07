CAMEROUN :: Insécurité : Les populations d’Olembe dans la peur :: CAMEROON

Entre menaces des gangs et agressions répétées, la recrudescence de l’insécurité suscite de plus en plus l’inquiétude des habitants qui se disent abandonnées par les forces de sécurité de défense.

A Olembé, un gang se sert des armes blanches pour délester les habitants. Suffisant pour semer la psychose et la terreur dans les esprits. « Quand je rentrais de l’école à 18 heures, j’ai été interpellé par un groupe de jeunes garçons disant qu’ils veulent un renseignement. Ensuite, l’un deux a pointé le couteau sur mon ventre en m’intiment l’ordre de ne pas crier », confie Jeanne, victime. D’après les témoignages des populations, cette horde de malfaiteurs qui crée la panique, se réunit dans un fumoir situé non loin des rails pour prendre en guet-apens les potentiels cibles. « Parfois, quand je suis assis sur mon comptoir je vois bien ce qui se passe, mais je ne peux pas agir car ils menacent de me faire du mal », confie un commerçant.

En plus d’agresser les riverains, ils cambriolent aussi les boutiques nuitamment. « Ils ont cassé ma boutique et ont tous emporté, argents, télévision, chaises… », Explique Richard, épicier du coin. Au-delà de ces forfaits, ils sont en connivence avec des taximen qui font des arrêts forcés à des endroits suspects pour mettre leurs passagers dans la gueule du loup. « Je me rendais chez un ami voir un match, lorsque le chauffeur s’est arrêter, disant qu’il n’a plus de carburant. En suite sont sortis de nulle part trois hommes qui nous ont pris tous ce qu’on avait », explique Albert.

Désormais, avec l’insécurité grandissante, les riverains sont apeurés, et ne savent plus à quel sens vouer. « On vit dans la peur. Nous ne pouvons plus vaquer à nos occupations librement. Il faut que les forces de l’ordre font quelques choses pour nous », s’inquiète Chancel tenancière d’une boutique. Face à ces inquiétudes et de la peur des populations, un officier de la Brigade de Nkolondom les rassure en disant : « Nous allons multiplier nos patrouilles, pour assurer la sécurité de la population d’Olembe en permanence, tout en traquant ces délinquants ». Comme quoi, les riverains doivent coopérer avec les gendarmes pour endiguer l’insécurité.