LA TOP SUCCES GALA DE HAMBOURG A TENUE TOUTES SES PROMESSES

Deux grandes journées pour célébrer d'abord les réussites entrepreneuriales avec au menu une journée Top success business forum avec une cinquantaines de chef d'entreprise venus de tout le continent Européen et au lendemain, soit samedi 2 juillet 2022, une belle et grande soirée de gala aux allures d'un géant défilé de top model allemand.

La rigueur allemande était au rendez-vous pour faire de ce weekend, un événement unique et inédit à Hambourg.Toute la diaspora européenne était représentée et les artistes Sergéo Polo et Big Benji Matéké ont tous été à la hauteur de l'événement.

En attendant l'édition de l'année prochaine, nous vous proposons de vivre avec nous cette grande première à Hambourg sous l'initiative de la Princesse Fotopulaise, une dame de valeurs aux grandes ambitions.