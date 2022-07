ALLEMAGNE :: GUY METANG L'ARTISAN DES SOIRÉES À SUCCÈS SUR LE CONTINENT EUROPÉEN :: GERMANY

S'il ya un homme de culture aussi puissant sur le vieux continent, c'est bel et bien le Manager expérimenté Guy Métang.

A 50 ans et plus de 3 décennies dans le monde de la nuit parisienne et même au-delà, il maîtrise l'outil et sait apporter sa touche avec un réseau relationnel dont lui seul a le secret.

Une fois de plus à Hambourg en Allemagne, pour la première grande soirée Camerounaise, il a su donner le meilleur pour que le succès soit au rendez vous.

Homme de culture et d'une humilité reconnue, il nous donne ici au micro de sopieprod, son regard sur cet événement qui à drainé toute la diaspora à Hambourg.