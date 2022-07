CAMEROUN :: LA DIGNITÉ N'EST PAS NÉGOCIABLE :: CAMEROON

Un matin, à mon premier cours de Droit, lorsque notre nouveau professeur d'introduction aux droits est entré dans la salle, la première chose qu'il a faite a été de demander le nom d'un étudiant assis au premier rang: «Quel est votre nom ?

"Je m'appelle Jean, Monsieur."

«Sors de la classe et je ne veux plus jamais te revoir dans mon cours !" cria l'enseignant, désagréable.

Jean était déconcerté. Quand il a recouvrer ses sens, il s'est levé rapidement, a rassemblé ses affaires et a quitté la salle.

Nous étions tous effrayés et en colère; Cependant, personne n'a rien dit.

"Eh bien, commençons le cours", a déclaré le nouveau professeur. "A quoi servent les lois édictées ?"

Nous avions peur, mais reprenant progressivement confiance en nous, nous avons commencé à répondre à ses questions.

"Afin qu'il y ait de l'ordre dans notre société."

"Non !" cria l'enseignant.

"Que les gens paient pour leurs mauvaises actions ?"

"Non ! personne ici n’a-t-il assez de cervelle pour connaître la réponse à cette question ?» demanda sarcastiquement le professeur.

"Pour que justice soit faite", dit timidement une fille.

«Enfin, une personne qui n'est pas un crétin complet, c'est exact ... pour qu'il y ait justice, et maintenant, à quoi sert la justice ?

Nous étions tous extrêmement inquiets de son attitude grossière. Cependant, nous avons continué d'essayer de répondre ...

"Pour sauvegarder les droits de l'homme."

"Eh bien, quoi de plus ?" demanda l'enseignant.

"Pour différencier le bien du mal et pour récompenser le bien."

"Ok, ce n'est pas mal. Cependant, répondez à cette question:

Est-ce que j'ai agi correctement en expulsant Jean de la salle ? "

Nous étions tous silencieux, personne n'a répondu.

"Je veux une réponse décisive et unanime !" cria-t-il.

"Non !" avons-nous tous répondu à l'unisson.

"Alors pourriez-vous dire que j'ai commis une injustice ?" demanda l'enseignant.

"Oui!" avons-nous répondu en choœur.

Puis sa voix s’adoucit et il demanda: «Et pourquoi personne n’a fait quoi que ce soit à cet égard ? Alors, pourquoi avons-nous besoin de règles et de lois si nous n’avons pas la volonté nécessaire de les appliquer ou de les faire appliquer ? Faites quelque chose quand vous êtes témoin d'une injustice. Ne restez pas tranquille, plus jamais !»

"Rappelez Jean" dit-il en me regardant.

Ce jour-là, j'ai reçu la leçon la plus pratique de mes études de Droit.

QUAND NOUS NE DEFENDONS PAS NOS DROITS, NOUS PERDONS NOTRE DIGNITE. ET NOTRE DIGNITE N'EST PAS NÉGOCIABLE !