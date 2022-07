CAMEROUN :: COMMUNAUTÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE: OUVREZ LES YEUX SUR LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ FIPCAM :: CAMEROON

NATIONS-UNIES, UNION EUROPÉENNE, PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET BUREAU VERITAS FACE À LEURS RESPONSABILITÉS

La fabrique camerounaise de parquet créé en avril 2001 est une société forestière en abrégée FIPCAM basée dans la région du Centre, département de la Mefou et Afamba, précisément dans la ville de Mfou, au centre du petit village appelé Nkolnguet mais posséde des forêts d'exploitation de bois dans les régions du Sud et de l'Est, d'une capacité cumulée d'environ 136 044 hectares. La société FIPCAM appartient à un richissime homme d'affaires italien. Cette entreprise d'un effectif d'environ 600 employés de race blanche et noire mélangées, comprends 3 usines de transformation de bois sur le territoire camerounais, notamment: l'usine de Mfou, l'usine de Mbalmayo et l'usine de Madouma. La société FIPCAM réalise un chiffre d'affaire annuel moyen compris entre 7 à 8 milliards FCFA. Malgré cette bonne santé financière, l'entreprise ne s'est pas soumise à certains moments aux dispositions à satisfaire concernant le respect de la loi en matière de gestion des bois

D'ailleurs, une voix autorisée d'un service important de la dite entreprise relate un certain nombre de faits, parmi lesquels, comment elle a souvent été obligée de faire signer à blanc certains documents officiels par certains responsables de certains services du ministère des forêts.Sans oublier d'indiquer le dépassement de la coupe du nombre de bois autorisé réprimé par le valeureux ministre des forêts. Des propos qui vont dans le sens de ceux de Alec DAWSON,militant pour la défense des forêts à Environmental Investigation Agency, qui estime qu'en général l'exploitation forestière illégale représente un pourcentage important dans le volume de tous les produits forestiers, contenu dans sa publication intitulée :<<L'exploitation forestière illégale passée à la loupe>>.

La société FIPCAM a indiqué sur son papier entête que le siège social de l'entreprise se trouve à Yaoundé alors qu'il est à Mfou.

Mais Alors, certaines sources se demandent pourquoi le ministère des forêts continue malgré toute cette fraude de délivrer le certificat de légalité au profit de la société FIPCAM? Ce n'est qu'une question, précisent-ils. Pourtant le non-respect des procédures légales énoncées par la loi nationale, les conventions internationales, le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des règlementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux(Plan FLEGT) engendre des sanctions contre tout contrevenant

Les employés ne comprennent pas pourquoi les Nations-Unies, la Présidence de la République, l'Union Européenne, la direction générale des douanes, le ministère des forêts et l'organisme de certification Bureau Veritas n'ouvrent pas les yeux en permanence sur les activités de la société FIPCAM. Peut-être ne sont-ils pas encore bien informés de cette prétendue fraude. Plusieurs employés disent être disposés à balancer les noms des prétendus:fraudeurs, corrompus, instigateurs, complices et à livrer des documents compromettants qui pourraient prouvés que la société FIPCAM se jouerait de l'État du Cameroun, même si ces derniers reconnaissent que le propriétaire de l'entreprise a commencé le nettoyage en limogéant le chef scierie du site de Mfou nommé GOVONE Luciano et en éjectant MÜLLER Stéphane de son poste de directeur général adjoint

Le 14 juin 2022 alors qu'un groupe d'employés venaient de commencer une deuxième réunion au quartier Awaé au sujet du futur lancement des revendications dans le but de l'obtention de l'indemnité de non-logement, des meilleures conditions de travail et de la mise sur pied d'une feuille de route pour la dénonciation de toutes les fraudes que la société FIPCAM aurait pratiqué au Cameroun, l'un des dénonciateurs très respectés, le patriote BEDIEHOUNE ASSALA Vincent trouvait la mort quelques heures avant suite à une crise cardiaque dans le véhicule de son fils le Docteur DSP ASSALA.Les employés en poste,les ex-employés et certains natifs de la localité de Mfou qui ont bien bénéficié des conseils éclairés du défunt chargent votre humble serviteur d'adresser leurs sincères condoléances à sa famille et particulièrement à Docteur D.S.P. ASSALA, Olivier ASSALA, Hervé ASSALA, Gabrielle ASSALA MANGA, Jeanne ASSALA, Cynthia ASSALA, Pascal ASSALA et Salomon ASSALA.